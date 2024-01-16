وزير سعودي يبكي على الهواء بسبب زوجته (فيديو)

دخل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في حالة حزن مفاجئة قبل أن يبكي على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني كان يتحدث فيه عن حياته المهنية والخاصة، وعرّج على ما تعانيه زوجته من مرض.

وكان الوزير ضيفًا على برنامج "في الصورة" الذي تبثه قناة "روتانا خليجية " المحلية، ويتحدث عن حوار قديم هو جزء من دعابة بينه وبين زوجته (أم عبدالله)، عندما توقف فجأة عن الكلام، وبدأ بالبكاء.

ويقول الوزير إن ملابسه كان تتسخ ببعض الأحبار خلال محاولة تنظيمه لكميات كبيرة من الفتاوى المخزنة في دار الإفتاء التي عمل بها في بداية شبابه، ليفاجأ بدعابة زوجته في ذلك الوقت الذي مرَّ عليه نحو 50 عامًا، ممازحة إياه بأنه يعمل في مجال التنظيف في دار الإفتاء.