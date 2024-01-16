وزير سعودي يبكي على الهواء بسبب زوجته (فيديو)
دخل وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، في حالة حزن مفاجئة قبل أن يبكي على الهواء مباشرة خلال لقاء تلفزيوني كان يتحدث فيه عن حياته المهنية والخاصة، وعرّج على ما تعانيه زوجته من مرض.
وكان الوزير ضيفًا على برنامج "في الصورة" الذي تبثه قناة "روتانا خليجية " المحلية، ويتحدث عن حوار قديم هو جزء من دعابة بينه وبين زوجته (أم عبدالله)، عندما توقف فجأة عن الكلام، وبدأ بالبكاء.
ويقول الوزير إن ملابسه كان تتسخ ببعض الأحبار خلال محاولة تنظيمه لكميات كبيرة من الفتاوى المخزنة في دار الإفتاء التي عمل بها في بداية شبابه، ليفاجأ بدعابة زوجته في ذلك الوقت الذي مرَّ عليه نحو 50 عامًا، ممازحة إياه بأنه يعمل في مجال التنظيف في دار الإفتاء.
وتم تداول مقطع الفيديو، الذي ظهر فيه الوزير حزينًا على حال زوجته، التي قال عنها إنها كانت حريصة جدًا على زوجها وبيتها وأسرتها، عبر نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط عبارات تعاطف وإعجاب بموقف الوزير ووفائه لزوجته.
ونشر الفنان السعودي فايز المالكي مقطع الفيديو للوزير عبر حسابه على موقع "إكس" (تويتر) سابقًا، وقال: "تضيع النفس بين التناهيد والعبرة #عبداللطيف_آل_الشيخ أسال الله أن يشفيها ولا يُبكي لك عينًا ولا يُفجعك بها".
كما حضر الكاتب السعودي حمود أبوطالب بين معلقين ومتعاطفين كثر مع الوزير، وبينهم كتاب وإعلاميون وأكاديميون من مختلف التخصصات، وقال: "موقف إنساني نبيل، وشفافية روح، ووفاء عظيم..".
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