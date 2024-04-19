حقيقة تقديم جزء ثالث من "كامل العدد"

أكد المخرج خالد الحلفاوي أن سبب تخوفه من تقديم جزء ثان من مسلسل "كامل العدد"، الذي عرض في موسم رمضان هذا العام، يعود إلى "السيناريو".

وقال إنه "لا يمانع" كذلك من تقديم جزء ثالث من المسلسل، معتبرا أن السيناريو هو الأساس، والذي سيدفعه لمثل هذا القرار من عدمه، لأن "العمل يقوم أساسا على السيناريو"، وفق قوله.

وفي تصريحات لـ"نجوم إف إم"، قال الحلفاوي، إنه بعد طرح "سيناريو مميز" عليه لجزء ثان من العمل، تحمس له، وتبددت مخاوفه، مشددا على ثقته في القائمين على المسلسل.

وتابع أن "حالة الحب" التي رافقته مع أبطال العمل، خاصة الأطفال منهم، جعلته يشعر أنه وسط عائلته، ودفعته إلى تقديم جزء ثان.