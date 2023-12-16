شيرين عبدالوهاب تعلن انفصالها عن حسام حبيب

أكدت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب طلاقها رسميا من زوجها الفنان حسام حبيب، وذلك في تصريحات لها مع الإعلامي عمرو أديب.

وقال الإعلامي المصري، خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "أم بي سي مصر"، إنه تواصل مع شيرين عبدالوهاب للوقوف على حقيقة الأنباء المتداولة بشأن انفصالها عن حسام حبيب، وأكدت له ذلك، لافتة إلى أن "الانفصال تم في إطار متحضر".

وأضاف أن "شيرين كانت متواجدة في السعودية لإجراء حوار ضمن "بودكاست" يقدمه، وروت له عن الأزمات التي مرّت بها والتي قادت إلى إنهاء زواجها بالطلاق".

يذكر أن طلاق شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب جاء بعد زواج دام خمس سنوات، تخللته العديد من المشاكل والأزمات.