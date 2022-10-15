صحف رياضية: خطة تشافي لريال مدريد.. وليفاندوفسكي "البلاء الأبيض"
شكلت أخبار كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة القادم في الدوري الإسباني والذي يشهد حضورًا قويًا للشباب، وإمكانية غياب البلجيكي تيبو كورتوا، وخطة تشافي للقاء، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية، الصادرة اليوم السبت.
كما اهتمت الصحف بدعم خوان لابورتا لتشافي، وتعاقدات جديدة لبرشلونة، في الشتاء المقبل، وغياب نغولو كونتي عن منتخب فرنسا في كأس العالم قطر، وأبرز مباريات الدوريات الأوروبية، اليوم السبت .
ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :
الصحف الإسبانية
ماركا
ركزت الصحيفة على حوارها مع الظاهرة البرازيلي رونالدو رئيس بلد الوليد حاليا، وكتبت :" رونالدو: لقد كنت أقوم بالعلاج النفسي لمدة عامين ونصف العام ".
الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، ومصير البرتغالي جواو فيليكس، وكتبت :" جواو فيليكس يرغب في الرحيل عن أتلتيكو مدريد ".
سبورت
ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة وسوق الانتقالات، وكتبت :" تعاقدات في يناير " و " لابورتا يحافظ على دعمه لتشافي " و " الرئيس يعلن دخول الانتقالات الشتوية ".
الصحيفة اهتمت بأخبار الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة، وكتبت :" خطة تشافي لريال مدريد" و "أنشيلوتي لا يستبعد مشاركة كورتوا ".
موندو ديبورتيفو
ركزت الصحيفة على كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة، وتهديد ليفاندوفسكي للفريق الملكي، وكتبت :" ليفاندوفسكي البلاء الأبيض ".
الصحيفة اهتمت بثقة خوان لابورتا في المدرب تشافي هيرنانديز، وكتبت :" تشافي سيعطينا النجاح ".
كما اهتمت بلقاء أتلتيك بلباو وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، وكتبت :" أتلتيكو مدريد بشكوك يرحل لسان ماميس الذي يعرف النشوة".
آس
ركزت الصحيفة على أخبار الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، وكتبت :" الحكم للشباب " و " مشاركة كورتوا صعبة " و " لابورتا يدعم تشافي ويعلن عن تعاقدات جديدة في يناير " و " رونالدو البرازيلي : ريال مدريد يملك أفضلية".
الصحيفة اهتمت بلقاء أتلتيكو بلباو وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني ووضعية البرتغالي جواو فيليكس، وكتبت :" فالفيردي يبحث عن الثأر " و " طبيب نفسي يعالج جواو فيليكس ".
الصحف الفرنسية
ليكيب
ركزت الصحيفة على غياب نغولو كونتي عن منتخب فرنسا في كأس العالم قطر بسبب الإصابة، وكتبت :" أول فراغ وسط الميدان ".
كما اهتمت بفوز ليل على ستراسبورغ 3-0 في الدوري الفرنسي، وكتبت :" ليل تغني تحت المطر ".
الصحف الإيطالية
لاغازيتا ديلو سبورت
ركزت الصحيفة على الأرجنتيني لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان، وكتبت :" اهتمام من باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لكنه قرر لا " و " لوتارو مارتينيز مغر ".
الصحيفة اهتمت بديربي تورينو في الدوري الإيطالي بين يوفنتوس وتورينو، وكتبت :" تشويق الديربي ".