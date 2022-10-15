صحف رياضية: خطة تشافي لريال مدريد.. وليفاندوفسكي "البلاء الأبيض"

شكلت أخبار كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة القادم في الدوري الإسباني والذي يشهد حضورًا قويًا للشباب، وإمكانية غياب البلجيكي تيبو كورتوا، وخطة تشافي للقاء، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية، الصادرة اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بدعم خوان لابورتا لتشافي، وتعاقدات جديدة لبرشلونة، في الشتاء المقبل، وغياب نغولو كونتي عن منتخب فرنسا في كأس العالم قطر، وأبرز مباريات الدوريات الأوروبية، اليوم السبت .

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :