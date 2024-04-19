وفاة الفنان المصري صلاح السعدني

توفي الفنان المصري القدير صلاح السعدني، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز الـ81 عاما.

وأعلن نقيب الفنانين أشرف زكي عبر حسابه على موقع "انستغرام" عن وفاة الفنان "السعدني"، معلقا: "البقاء لله الفنان الكبير صلاح السعدني". دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن تقام جنازة الفنان الراحل عصر اليوم الجمعة بمسجد الشرطة بالشيخ وايد غرب العاصمة المصرية القاهرة.

ومنذ مسلسل "القاصرات" في عام 2013، غاب الفنان المصري عن الأضواء والإعلام، فيما راجت قبل وفاته أخبار تفيد بإصابته بـ"الزهايمر".