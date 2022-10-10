سبب قرار فيريرا معاقبة إمام عاشور نجم الزمالك

شهدت مباراة نادي الزمالك، ضد نظيره فلامبو البوروندي، والتي أقيمت بين الفريقين مساء الأحد، في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، غياب إمام عاشور، لاعب الفريق، وهو ما أثار عدة التساؤلات بين جمهور الفريق الأبيض.

وكشف الإعلامي الرياضي خالد الغندور، في تصريحات إذاعية، يوم الإثنين، عن الأسباب وراء أزمة اندلعت بين إمام عاشور ومدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا.

وقال الغندور: "إمام عاشور تغيب عن مران الزمالك بعد عودته من منتخب مصر لمدة يوم دون إذن من فيريرا لرغبته في الحصول على راحة، وهو ما أغضب المدرب البرتغالي منه لذلك تم استبعاده من مباراة فلامبو".

وأضاف: "من الوارد أيضا استبعاده في مباراة الإياب أيضا لإرساء العدل وأهمية التدريب والالتزام في الفريق".

يأتي ذلك في الوقت الذي تحدث فيه جمال عبد الحميد، عضو مجلس إدارة الزمالك، في تصريحات تلفزيونية، عقب المباراة عن سر غياب إمام عاشور: قائلا: "لا توجد أي مشكلة أو أمور خاطئة معه. من الممكن أن يكون المدرب يريد تجربة محمد أشرف روقا أو منح الفرصة للاعبين بصورة عامة".

وحقق فريق الزمالك مساء أمس، الفوز على فريق فلامبو البوروندي بهدف دون رد، أحرزه حسام عبد المجيد في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومنح فيريرا لاعبيه راحة سلبية من التدريبات اليوم قبل مباراة العودة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويحلم الزمالك بالتتويج بلقبه السادس في دوري الأبطال، وهي البطولة الغائبة عن خزائنه منذ العام 2002.