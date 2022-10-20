أصغر من شاشة ساعة أبل.. تطوير أصغر لعبة "غيم بوي" في العالم

طورت شركة "تيني سيركيس" الأمريكية والمختصة في صناعة الإلكترونيات الدقيقة أصغر منصة ألعاب فيديو محمولة يدوياً في العالم، من لعبة "غيم بوي"، يمكن تعليقها مع سلسلة المفاتيح.

وصممت الشركة هذه المنصة من لعبة "غيم بوي"، والتي أطلقت عليها اسم "ثامبي"، بحجم أصغر من شاشة ساعة أبل، حيث يبلغ طولها نحو 1 بوصة، ويصل عرضها إلى 0.7 بوصة، كما يبلغ وزنها 4.8 جرام.

وزودت الشركة منصة اللعبة مع شاشة عرض OLED المصغرة وأحادية اللون، والتي يبلغ مقاسها 72 × 40.

وتبلغ سعة التخزين في المنصة 2 ميجابايت، وتعمل ببطارية تبلغ سعتها 40 مللي أمبير في الساعة، حيث توفر للمستخدمين ساعتين من اللعب.

وتأتي المنصة مع 5 ألعاب مدمجة محملة مسبقًا، مع تزويدها كذلك بوحدة تحكم "راسبيري باي بيكو" الجديدة.

ويعمل المحرك الخاص بها على تشغيل شاشة OLED الصغيرة جداً، بالأبيض والأسود، ويقبل الإدخال من لوحة أداة التحكم باللعبة رباعية الاتجاهات، مع زرين خاصين بتشغيل الحركة.

وتأتي لوحة التحكم بحجم صورة مصغرة مع 4 ألوان، بما في ذلك اللون الشفاف.