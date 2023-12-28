كردستان العراق تمنع "الولادة القيصرية" في رأس السنة

حذر كردستان العراق من إجراء أي عمليات "ولادة قيصرية" إلا في حالات مستثناة في 1 يناير/كانون الثاني 2024.

وحظرت وزارة الصحة في مارس/آذار إجراء "أيّ عمليات قيصرية في موعد معد مسبقا بالاتفاق بين الحامل والطبيب".

وتوعّدت الوزارة بإيقاع العقوبات في حال اكتشاف أي اتفاقيات منسقة بين أطباء وحوامل، لإجراء عمليات قيصرية، لـ"الحصول على موعد مميز لولادة الطفل".

وانتشرت ظاهرة "المواعيد المميزة" في كردستان العراق في السنوات الأخيرة، وغالبا ما تسعى حوامل للحصول على موعد ولادة قيصرية في يوم محدد لولادة الطفل، رغم عدم وصولهن إلى موعد الولادة الطبيعية.