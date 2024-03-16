هل استحق "عتبات البهجة" عودة الفخراني بعد غياب؟‎

يحيى الفخراني "حالة خاصة"

الناقد الفني سمير الجمل يرى أن الفنان يحيى الفخراني حالة خاصة، ويجب ألا نعامله معاملة الممثلين العاديين، فحتى وإن كان المسلسل مختلفا، لكنه يغرد منفردا في منطقة بعيدة عن الأعمال الأخرى، بحسب قوله.

وأضاف الجمل، في تصريحاته لـ "إرم نيوز": "لا بد أن نتعامل مع الفخراني معاملة مختلفة عن الآخرين، وذلك لكونه يعامل الجمهور معاملة مختلفة، فهو يغيب ولكن في حضوره يلغي كل الغياب، فغيره من النجوم أصبح منشغلا بإعلانات غير منطقية، تعرض في فواصل مسلسله، فأصبحنا لا نستطيع التفريق بين الإعلان والمسلسل، ويحيى ابتعد بنفسه عن هذه المهاترات، ووضع لنفسه مسارا خاصا لا بد أن نحترمه".

واستكمل الجمل حديثه عن الفخراني قائلا: "لا بد أن نقدّر الفخراني، حتى وإن قدم عملا عليه خلاف هذا أمر طبيعي، فهناك أعمال عظيمة قدمت، ولكن هناك قطاع من الجمهور هاجمها".

وتابع: "كون الفخراني لجأ إلى رواية لكاتب كبير مثل إبراهيم عبد المجيد فهذا يُحسب له لا عليه، لأن الأعمال المأخوذة عن روايات تستند دائما لها، بخلاف الكتابة المباشرة، كذلك الفخراني اختار عملا مناسبا لعمره، وأنا أرى أنه مناسب ولكن في رأيي هذا اللغط هو أننا وسط موسم مليء بالأعمال الشعبية التي تحتوي على ألفاظ خارجة وعنف، لذا يبدو مسلسل الفخراني مختلفا وغريبا".

وفي ختام تصريحاته، أكد الجمل أن التقييم الصحيح للعمل الفني يكون بعد اكتمال عرضه، ولكن ما يقال الآن هو انطباعات مبدئية، بناءً على الثقة في فريق العمل، مضيفا: "بالطبع إذا قارنا عتبات البهجة بالمسلسلات الأخرى سنجد الإيقاع بطيئا، لأن الأعمال الأخرى فيها أكشن وحركة وغيرها، أما الفخراني فلا يفعل ذلك، وهذا طبيعي وأمر متبع حتى في الأعمال العالمية".