هشام ماجد يكشف حقيقة اقتباس "أشغال شقة" من عمل آخر

ردّ الفنان المصري هشام ماجد على الاتهامات التي وجهت لمسلسل "أشغال شقة"، الذي لعب فيه دور البطولة، باقتباسه من فيلم "صباح الخير يا زوجتي العزيزة"، لافتا إلى أنّ من يُسأل عن ذلك المؤلف وليس هو.

وأضاف ماجد خلال لقاء تلفزيوني: "مسلسل أشغال شقة هو نفس تيمة صباح الخير يا زوجتي العزيزة، لكن ده نسأل فيه خالد دياب وشيرين دياب، لأني لم أتدخل في الكتابة، وعادي إننا نعيد التيمة لكن فيه حاجات كتير كانت مختلفة".

وتحدث عن فريق عمل المسلسل، قائلا: "ضيوف الشرف هم أبطال المسلسل، والقصة مبنية عليهم في الأساس، وانتصار ممثلة عظيمة وأنا سعيد بيها جدًا في رمضان هذا العام، وكسرت الدنيا بمسلسلين، ودورها في أعلى نسبة مشاهدة".

وأضاف: "من أحلى الحلقات أيضا حلقة نهى عابدين، لأن ضحكها في الجد بتاع نهى عابدين، وفي الكتابة مكانتش الحلقة دي عجباني، لكن خالد وشيرين أقنعوني، وحلقة ريم خوري أيضا".

واستكمل هشام ماجد حديثه، قائلا: "انبسط بمسلسل أشغال شقة لكني بحب مسلسل اللعبة والرجل العناب، بس اللعبة له مكانة خاصة عندي، لأنه مأثر في الناس والأطفال متعلقة بيه، وإن شاء الله فيه جزء جديد بيتكتب دلوقتي، وهينزل هذا العام".

وعن زحام المسلسلات وتشابك مواعيد عرضها في رمضان، قال: "موضوع مواعيد رمضان مش فارقة لأن المسلسل الحلو بيتشاف وبيتشهر، وأبرز مثال مسلسل (كامل العدد) نزل السنة اللي فاتت منصة بس".

مسلسل "أشغال شقة" بطولة الفنان هشام ماجد، وأسماء جلال، ومصطفى غريب، وسلوى محمد علي، وشيرين، رحمة أحمد فرج، ومن إﺧﺮاﺝ خالد دياب، وﺗﺄﻟﻴﻒ خالد دياب وشيرين دياب.