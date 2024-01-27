صور تكشف عن قطار "حلم الصحراء" الفاره الذي سينطلق في السعودية
تعرض مجموعة "أرسينالي" الإيطالية، التي تصمم قطار "حلم الصحراء" لإطلاقه في السعودية، صوراً لعربات فارهة تمثل نموذجاً لأعمالها السابقة، لتشكل دليلاً لما يمكن توقعه لتصميم عربات القطار السعودي المرتقب.
وسيقل قطار الأحلام، الذي كشفت عنه السعودية، الركاب من الرياض العاصمة في وسط المملكة باتجاه الشمال حتى القريات بالقرب من حدود الأردن، مروراً بحائل.
وسيُفتتح قطار "حلم الصحراء"، الذي يتكون من 40 كابينة فاخرة، باب الحجز في نهاية العام الميلادي الحالي 2024، على أن يبدأ التشغيل الفعلي في الربع الرابع من العام القادم.
وتقول المجموعة الإيطالية المصنعة للقطار إن مراحل الإنتاج الأولية لـ"حلم الصحراء" بدأت مؤخراً في إيطاليا استعداداً لدخول الخدمة بحسب الخطة المعلنة.
ووقعت شركة الخطوط الحديدية السعودية (سار) ومجموعة "أرسينالي" الإيطالية، المتخصصة في إدارة رحلات القطارات الفاخرة، أمس الخميس، اتفاقية لإطلاق خدمة قطار "حلم الصحراء" بقيمة 200 مليون ريال (نحو 53 مليون دولار).
وقال الرئيس التنفيذي لـ "سار" بشار المالك إن قطار "حلم الصحراء" سيمثل إضافة كبيرة لخدمات الشركة كونها تضيف خياراً سياحياً وترفيهياً مهماً لقائمة خدماتها المقدمة لعملائها، وإتاحة الفرصة لزوار المملكة وساكنيها لاكتشاف المزيد من مناطق المملكة في إطار متكامل من خدمات النقل الفاخرة والمرفهة.