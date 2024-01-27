صور تكشف عن قطار "حلم الصحراء" الفاره الذي سينطلق في السعودية

تعرض مجموعة "أرسينالي" الإيطالية، التي تصمم قطار "حلم الصحراء" لإطلاقه في السعودية، صوراً لعربات فارهة تمثل نموذجاً لأعمالها السابقة، لتشكل دليلاً لما يمكن توقعه لتصميم عربات القطار السعودي المرتقب.

وسيقل قطار الأحلام، الذي كشفت عنه السعودية، الركاب من الرياض العاصمة في وسط المملكة باتجاه الشمال حتى القريات بالقرب من حدود الأردن، مروراً بحائل.