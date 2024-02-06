على خلفية أزمة ريهام سعيد.. ما سبب التشوهات في عمليات التجميل؟

تعرضت العديد من نجمات الفن والإعلام إلى تشوهات في وجوههن بعد خضوعهن إلى عمليات تجميل، رغبة منهن في الظهور بأحسن صورة، وخشية من ظهور علامات الشيخوخة عليهن، وكان آخرهن الإعلامية المصرية ريهام سعيد التي اتهمت جراح التجميل اللبناني نادر صعب بتشويه وجهها بعد خضوعها لجراحة تجميل بالوجه.

‏وتبادل ‏جراح التجميل اللبناني نادر صعب والإعلامية ريهام سعيد الاتهامات، حيث أكدت الثانية أنها كانت تبدو أجمل قبل الجراحة، متهمة الأول بتشويه وجهها. على الجانب الآخر رد "صعب" أنها كانت تعاني من ترهلات شديدة في الوجه، وقام بشدها، لافتا إلى أن العملية نجحت.

لكن ريهام سعيد ليست الأولى التي عانت من التشوه نتيجة عمليات التجميل، إذ سبقها العديد من الفنانات اللواتي تعرضن للمثل.

شكل لا يمكن الوصول إليه

قال خبير التجميل المصري سراج منير ‏إن كلمة تشوه هي كلمة مطاطة، إذ إن هناك العديد من العمليات حققت نجاحا ولكن ليست كما يحلم بها المريض، فدائما ما تضع الشخصية التي ترغب بالتجميل سقف توقعات عالية قد لا يستطيع الطبيب لعدة أسباب الوصول إليها، ‏كما تضع مقارنة بين مظهرها سابقا وبعد العملية، فتخرج باتهام للطبيب بأنه قام بتشويهها، بينما يكون الطبيب قد قام بعمله وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة، بحسب قوله.

‏وأضاف سراج منير في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى التشوهات هي لجوء أشخاص إلى أطباء غير متخصصين في جراحات التجميل، ‏لمجرد أنهم مشهورون على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ‏مما قد يؤدي إلى نتيجة غير مرضية للشخص".

وأشار "منير" إلى ‏‏أنه من ضمن أسباب عدم رضى بعض المرضى عن جراحة التجميل، هي الوعود الفضفاضة التي يعد بها بعض أطباء التجميل المرضى، مضيفا: "على سبيل المثال من الممكن أن تكون هناك حالات تعاني من ترهل شديد في الوجه أو نقص شديد في الدهون تحت الجلد، في هذه الحالة لا يستطيع الطبيب الوصول للصورة التي يحلم بها المريض، فيعتقد المريض أنه تعرض لتشوه".