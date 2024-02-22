دعوة قضائية ضد نانسي عجرم بسبب صورها مع بلوغر إسرائيلي‎

تقدم المحامي اللبناني شربل عرب بدعوى أمام النيابة العامة العسكرية بحق الفنانة نانسي عجرم، واتهامها بمخالفتها قانون مقاطعة إسرائيل، بسبب صورها مع بلوغر إسرائيلي شهير.

وتداولت وسائل إعلام محلية نص البلاغ المقدم من قبل المحامي، إذ أكد أنّ لقاء عجرم للبلوغر الإسرائيلي يأتي للمرة الثانية، وهو ما ثبت من خلال تداول الصور في مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتزامن مع القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

وأضاف المحامي أن ذلك "يشكل مخالفة فاضحة لقانون مقاطعة إسرائيل الذي يحرّم أي تعامل مع العدو الإسرائيلي، وبما أن قانون مقاطعة إسرائيل حظر على كل شخص طبيعي أو معنوي أن يعقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها، وذلك متى كان موضوع الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته".

وتعرضت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم لسيل من الانتقادات اللاذعة، بعد انتشار صور لها تجمعها مع شخص قيل إنه مدون يحمل الجنسية الإسرائيلية يدعى "إيزيك بلس"، من كواليس إحدى حفلاتها الأخيرة.

وكان المدون "بلس" قد شارك صوره مع نانسي عبر حسابه الشخصي في إنستغرام معلقا: "تحمست للقاء النجمة العالمية الكبيرة في العالم العربي، الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حبيبة قلبي".

ونشرت الصحافة الإسرائيلية خبر لقاء المدون بالفنانة اللبنانية، كما زعم أحد الصحفيين الإسرائيليين عبر منصة "إكس" أن نانسي عجرم "غنت بحفلات لإسرائيليين في نيويورك"، لتنهال على نانسي اتهامات خطيرة من بعض رواد مواقع التواصل، مرفقين صورها مع البلوغر بتعليقات مسيئة.