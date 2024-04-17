شيرين عبد الوهاب: رونالدو "فتى أحلامي" ونقطة ضعفي في الحياة

عبرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عن إعجابها الشديد بلاعب نادي النصر البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأكدت، خلال استضافتها في أحد البرامج، أن "كريستيانو رونالدو فتى أحلامها"، معلقة بالقول: "كريستيانو نقطة ضعفي في الحياة، ونفسي اتجوز واحد شبه كريستيانو، بس ألاقيه فين؟".

وتستعد شيرين عبد الوهاب لإطلاق ألبومها الجديد خلال الأسابيع القادمة، إلى جانب انشغالها في الوقت الحالي بتسجيل فيلم عن مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية، استعدادا لعرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.