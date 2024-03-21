طنجة تحتضن اليوم العالمي لموسيقى الجاز

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)، طنجة شمال المغرب لتكون المستضيف العالمي لموسيقى الجاز لسنة 2024؛ وهو حدث ثقافي هام، يأتي نظير الجهود التي يبذلها المغرب في مجال الثقافة والفنون.

وقالت المديرة العامة لمنظمة اليونسكو، أودري أزولاي، إن "اختيار طنجة يمثل المرة الأولى التي تستضيف فيها مدينة في القارة الأفريقية اليوم العالمي لموسيقى الجاز، وهو أكبر وأهم احتفال في العالم بهذه الموسيقى"، الذي سيستمر طيلة 4 أيام في الفترة ما بين الـ27 والـ30 من أبريل المقبل.

وتقام احتفالية اليوم العالمي لموسيقى الجاز في طنجة، بشراكة بين منظمة اليونسكو ووزارة الثقافة ومجلس المدينة، ويسلط الضوء على الروابط الثقافية والفنية بين الناس في المغرب وأوروبا وأفريقيا.

وأكدت وزارة الثقافة، في بيان، أنه "سيتم إحياء الحفل العلني لكل النجوم بقصر الفنون والثقافة الجميل والجديد في طنجة، وهو تحفة معمارية، وسيتم بثه عبر حساب الأمم المتحدة واليونسكو على منصتي يوتيوب وفيسبوك، ليتابعه ملايين المشاهدين في جميع أنحاء العالم".

ولفت بيان الوزارة المغربية، أن "عشاق الموسيقى يمكنهم أن يتطلعوا إلى مشاركة شخصيات أسطورية في موسيقى الجاز والبلوز، إذ سيقود حفل كل النجوم العالمي، عازف البيانو الشهير هيربي هانكوك، والمدير الموسيقي جون بيزلي (الولايات المتحدة الأمريكية)، إلى جانب عروض أخرى، ومنها عرض لموسيقي كناوة الممثلة بعبد الله الكورد (المغرب)".

واعتبر الكاتب والروائي الطنجاوي، يوسف شبعة الحضري، أن "اختيار طنجة لاحتضان الاحتفال العالمي بموسيقى الجاز، دون شك سيسهم في الترويج لمدينة طنجة سياحيًّا على المستوى العالمي".

وأضاف شبعة الحضري في تصريح لـ"إرم نيوز"، أنه "مما لا شك فيه أن هذا الاختيار من الثمرات التي تجنيها طنجة من خلال المشروع الملكي طنجة الكبرى، والذي تضمن إنشاء مراكز ثقافية ومسارح؛ منها مسرح طنجة الكبير الذي سينظم فعاليات احتفال الجاز العالمي".

وأبرز الكاتب والروائي ابن طنجة، أنّ "هذا الاختيار لليونسكو يصالح طنجة مع ماضيها الثقافي الفريد؛ إذ إن مدينة البوغاز كانت قبلة لكبار المبدعين العالميين، بل إن هذه المدينة الساحرة صنعت كتابًا عالميين وفنانين".

وقال المتحدث ذاته: "لا أستغرب احتضان طنجة لهذا الحدث الثقافي العالمي، لِما تزخر به طنجة من إرث ثقافي دولي يشفع لها في إقامة مثل هذه الاحتفالات".