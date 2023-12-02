نيللي كريم تخضع لدروس في "قراءة الفنجان"

تلقت الفنانة المصرية نيللي كريم دروسا خاصة في قراءة الفنجان على يد "إحدى المتخصصات في هذا المجال"؛ وذلك تحضيرا لدورها في مسلسلها القادم "فراولة"، والذي تخوض فيه المنافسة الرمضانية لعام 2024.

ووفق مجلة "لها"، فإن "كريم" أصبحت محترفة في قراءة الفنجان بعد الدروس التي تلقتها، لتجسيد شخصيتها في المسلسل، الذي ينتمي لفئة الكوميدي ولا يزال في مرحلة الكتابة.

وتعود الفنانة المصرية في "فراولة" للمشاركة في دراما رمضان، بعد غياب دام 6 سنوات، منذ مسلسلها الكوميدي بـ"100 وش"، الذي شاركت بطولته مع آسر ياسين.