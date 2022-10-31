ليفاندوفسكي: ميسي أسطورة.. وهذا الفارق بين برشلونة وبايرن ميونخ

أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أنه في النادي الذي يريده ويشعر فيه بالراحل والسعادة، ولذلك رحل عن بايرن ميونخ الذي حقق معه الكثير من الألقاب من أجل تحقيق أمنية قديمة لديه، مشيدًا في الوقت ذاته بالنجم ليونيل ميسي الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.

وعقب تسجيله هدف الفوز الصعب في مرمى فالنسيا، يوم السبت الماضي، بات ليفاندوفسكي هدفًا لليغا بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث سجل هدفه الثالث عشر في المسابقة.

وفي مقابلة مع صحيفة " لابانغورديا" الإسبانية، تحدث ليفاندوفسكي بالإسبانية في البداية ثم تحول للإنجليزية سريعًا وبدأ الحوار بالحديث عن هدفه القاتل في فالنسيا قائلًا "كان الفوز مهمًّا جدًّا، التسجيل في الدقيقة الـ92 هو خطوة كبيرة للأمام للفريق. يساعدنا ذلك على فهم أننا إذا قاتلنا حتى النهاية يمكننا الفوز بالمباريات.

"الدوري طويل جدًّا ولكن هذه المباريات ضرورية للتطلع إلى الأمام والقتال من أجل اللقب حتى النهاية، برشلونة يحتاج إلى وقت، يجب أن نتحلى بالصبر، نحن نعيد البناء".

وفي ردّه على سؤال بشأن انسجامه السريع مع زملائه في الفريق وكأنه يلعب في "كامب نو" منذ زمن بعيد، قال المهاجم البولندي "لقد كان من السهل جدًّا التكيف منذ اليوم الأول. كان تواصلي الأول مع زملائي الجدد جيدًا جدًّا، حاولت التواصل معهم داخل وخارج الملعب. إنهم مجموعة من اللاعبين يتمتعون بإمكانيات هائلة لكنهم أيضًا أشخاص رائعون.

"أنا في المكان المناسب على الرغم من علمي أن الموسم الأول لن يكون سهلًا. لكنه كان بمثابة تحد كبير بالنسبة لي، ففي بعض الأحيان يتعين عليك الخروج من المنطقة التي تشعر فيها بالراحة ومواجهة تحديات جديدة في الحياة، أنا سعيد لأنني أعيش أشياء جديدة كلاعب كرة قدم وكإنسان".

وعن رحيله عن النادي البافاري رغم نجاحاته الكبيرة والانتقال لبرشلونة في فترة تعثره المالية والفنية، شدد ليفاندوفسكي "كان لدي أمنية في قلبي، عندما كنت صغيرًا، شاهدت مباريات برشلونة على شاشة التلفزيون وأتذكر كيف لعبوا واللاعبين الذين لديهم. لقد كانت أسماء عظيمة وبالنسبة لشاب فهو شيء يبقى في رأسك إلى الأبد.