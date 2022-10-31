ليفاندوفسكي: ميسي أسطورة.. وهذا الفارق بين برشلونة وبايرن ميونخ
أكد البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، أنه في النادي الذي يريده ويشعر فيه بالراحل والسعادة، ولذلك رحل عن بايرن ميونخ الذي حقق معه الكثير من الألقاب من أجل تحقيق أمنية قديمة لديه، مشيدًا في الوقت ذاته بالنجم ليونيل ميسي الهداف التاريخي للنادي الكتالوني.
وعقب تسجيله هدف الفوز الصعب في مرمى فالنسيا، يوم السبت الماضي، بات ليفاندوفسكي هدفًا لليغا بفارق كبير عن أقرب منافسيه حيث سجل هدفه الثالث عشر في المسابقة.
وفي مقابلة مع صحيفة " لابانغورديا" الإسبانية، تحدث ليفاندوفسكي بالإسبانية في البداية ثم تحول للإنجليزية سريعًا وبدأ الحوار بالحديث عن هدفه القاتل في فالنسيا قائلًا "كان الفوز مهمًّا جدًّا، التسجيل في الدقيقة الـ92 هو خطوة كبيرة للأمام للفريق. يساعدنا ذلك على فهم أننا إذا قاتلنا حتى النهاية يمكننا الفوز بالمباريات.
"الدوري طويل جدًّا ولكن هذه المباريات ضرورية للتطلع إلى الأمام والقتال من أجل اللقب حتى النهاية، برشلونة يحتاج إلى وقت، يجب أن نتحلى بالصبر، نحن نعيد البناء".
وفي ردّه على سؤال بشأن انسجامه السريع مع زملائه في الفريق وكأنه يلعب في "كامب نو" منذ زمن بعيد، قال المهاجم البولندي "لقد كان من السهل جدًّا التكيف منذ اليوم الأول. كان تواصلي الأول مع زملائي الجدد جيدًا جدًّا، حاولت التواصل معهم داخل وخارج الملعب. إنهم مجموعة من اللاعبين يتمتعون بإمكانيات هائلة لكنهم أيضًا أشخاص رائعون.
"أنا في المكان المناسب على الرغم من علمي أن الموسم الأول لن يكون سهلًا. لكنه كان بمثابة تحد كبير بالنسبة لي، ففي بعض الأحيان يتعين عليك الخروج من المنطقة التي تشعر فيها بالراحة ومواجهة تحديات جديدة في الحياة، أنا سعيد لأنني أعيش أشياء جديدة كلاعب كرة قدم وكإنسان".
وعن رحيله عن النادي البافاري رغم نجاحاته الكبيرة والانتقال لبرشلونة في فترة تعثره المالية والفنية، شدد ليفاندوفسكي "كان لدي أمنية في قلبي، عندما كنت صغيرًا، شاهدت مباريات برشلونة على شاشة التلفزيون وأتذكر كيف لعبوا واللاعبين الذين لديهم. لقد كانت أسماء عظيمة وبالنسبة لشاب فهو شيء يبقى في رأسك إلى الأبد.
إغراء البريميرليغ
ورفض ليفاندوفسكي الانتقال للدوري الإنجليزي وأرجع ذلك لعدة أسباب، موضحًا "لقد لعبت بضع مرات ضد الفرق الإنجليزية، لكنني أردت أن أكون في الفريق الذي حلمت به منذ أن كنت صغيرًا وحيث كنت أرغب دائمًا في اللعب، لا أشعر بالراحة في برشلونة فحسب، بل أنا فخور أيضًا، أنا في مكان جميل جدًّا. منذ اللحظة الأولى شعرت بدعم الجميع. ذهبت إلى الولايات المتحدة في فترة ما قبل الموسم وقضيت وقتًا مع المدربين ومع زملائي ومع الجماهير وشعرت بأشياء لا تصدق. على الرغم من أننا كنا في الخارج، إلا أنهم هتفوا باسمي في المدرجات وهذا يعني الكثير بالنسبة لي.
"بمجرد أن دخلت كامب نو شعرت بشيء سحري، حتى لو كنت متعبًا، فإن الدعم من المدرجات يمنحك الطاقة للفوز بالمباريات، إنه شيء لا يصدق".
واعترف المهاجم البولندي بالإحباط من الخروج من دوري أبطال أوروبا، قائلًا "نحن نفتقر إلى الخبرة، في بعض الأحيان عليك أن تعرف كيف تربح وليس كيف تلعب من أجل الفوز. بالطبع لست سعيدًا لأن برشلونة يجب أن يكون في دور الستة عشر لدوري الأبطال. لكن قبل مجيئي إلى برشلونة، كنت أدرك بالفعل أن الموسم الأول قد يكون أصعب مما ينبغي بالتأكيد. نحن في عملية إعادة بناء تحتاج إلى وقت، يجب أن نتحلى بالصبر.
"لدينا الكثير من الشباب الذين يحتاجون إلى اكتساب الخبرة وتعلم إيجاد طريقة للفوز بهذه الأنواع من المباريات، إنها تفاصيل. عليك أن تواجه بعض المواقف بمزيد من الذكاء، في كرة القدم أحيانًا عليك أن تعرف كيف تفوز وليس كيف تلعب من أجل الفوز، وهذا ما حدث لنا. لكن هذه الأشياء تجعلنا أقوى للمستقبل".
معلم للشباب
يعتقد ليفاندوفسكي أن المشاركة في كأس العالم ستفيد اللاعبين الشبان في برشلونة، قائلًا "أعتقد أنه من خلال خبرتي وعمري يمكنني مساعدة اللاعبين الصغار، هناك لاعبون قضوا فترة قصيرة في برشلونة وهم صغار جدًّا، لكني أعتقد أن الذهاب إلى كأس العالم ، على سبيل المثال، سيكون مفيدًا لاكتساب الخبرة. هذا ما حدث معي.
"بعد أول بطولة كبيرة لي مع بولندا أصبحت لاعبًا أفضل. وبالتأكيد عندما يبدأ العام المقبل، سيكون العديد من الشباب في برشلونة لاعبي كرة قدم جيدين. ليس فقط من الناحية الفنية، ولكن أيضًا عندما يتعلق الأمر بتحمل المسؤوليات داخل الفريق. الوقت يلعب لصالحنا".
ويرى ليفاندوفسكي أن بايرن ميونخ يختلف عن برشلونة في عدة أشياء، قائلًا "يتمتع بايرن ميونخ باستقرار كبير منذ سنوات، قد لا يلعبون بشكل جيد، ضدنا على سبيل المثال لم يكونوا أفضل في ميونخ، لكنهم فازوا في النهاية. وهذا هو الاستقرار الذي يحتاجه برشلونة أحيانًا، لكنه ليس بالأمر السهل.
"النادي يمر بوقت عصيب ولكن لم يكن الأمر سهلًا على أرض الملعب نتيجة تعرضه لست إصابات مفاجئة في آخر فترة راحة دولية. لقد كانت لحظات معقدة؛ لأنه كان علينا أن نلعب بضع مباريات دون خمسة أو ستة لاعبين. كانت الخسائر في الدفاع مهمة بشكل خاص، وهذا جعلنا نفقد هذا الاستقرار. كنا ننمو كفريق وتوقفنا فجأة.
وعن رأيه في مديره الفني تشافي هيرنانديز، أشار إلى "إنه يعرف ما يتعين علينا القيام به وعلى الرغم من أنه لا يتمتع بخبرة كبيرة، إلا أن كل شيء خاضه في مسيرته المذهلة كلاعب أعتقد أنه يساعده على التحسن، كل مدرب يختلف عن الآخر ولا أحب المقارنة بينهما. لقد كنت محظوظًا بما يكفي لأن أكون تحت قيادة الأفضل في العالم وليس أن تشافي يحاول تجربة أشياء جديدة تمامًا، فهو يشرح كل شيء كثيرًا ويعرف كل لاعب بالضبط أسباب القيام بالأشياء التي يتعين علينا القيام بها".
ولم ينس ليفاندوفسكي الإشادة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلًا "ميسي أسطورة ولاعب كبير، ما حققه هنا (في برشلونة) لا يمكن تخيله".
الكرة الذهبية
وبشأن الفوز بالكرة الذهبية، أبرز "جائزة ولكن ليس شيئًا تفكر فيه كل يوم، لم أحضر إلى برشلونة لأفوز بها كما قال البعض. لا تستحوذ فكرة الكرة الذهبية على رأسي، لقد حققت في حياتي كل ما أردته".