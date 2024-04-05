حمادة هلال: الرعب في "المداح" مستوحى من أحداث حقيقية

قال الفنان المصري حمادة هلال إن معظم أحداث الرعب التي تقشعر لها الأبدان وشهدها مسلسل "المداح" الذي يلعب بطولته، هي حقيقية ومأخوذة من الواقع تمامًا، مشيرًا على سبيل المثال إلى أنّ واقعة أكل أم لطفلها بعد طهيه في ماء مغلي مستوحاة من حادثة شهدها المجتمع المصري قبل شهور.

وأوضح في لقاء مع برنامج "الراديو بيضحك" الذي تقدمه الإعلامية فاطمة مصطفى أنه لم يستطع أداء هذا المشهد بسهولة، فأخبره المخرج أنه تم تخفيفه كثيرًا ولن يتم تنفيذه بالصورة القاسية التي كُتب بها في السيناريو.

واستشهد كذلك بمشهد القتل الجماعي الذي نفذه أحدهم ضمن أحداث المسلسل لأنه كان تحت تأثير الجن، مؤكدا أن له خلفية من الواقع وأن الجاني قال وقتها إنه كان ينفذ أوامر صادرة إليه من قوى خفية لا يملك سوى طاعتها بشكل أعمى.

ونفى الفنان المصري احتواء أغنية "لاقيناك حابس" التي وردت بالمسلسل وأثارت ضجة على تعاويذ تجلب الجن، واصفا بعض صناع الدراما الذين يفعلون ذلك بـ"الجنون".

و"المداح" بطولة فتحي عبد الوهاب وسهر الصايغ وهبة مدي وخالد سرحان، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، إخراج أحمد سمير فرج.

وتدور الأحداث حول شخصية "صابر المداح" الشاب الملتزم دينيا الذي يخوض معارك ضارية مع الجن والعفاريت.