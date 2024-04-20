على رأسهم عمرو دياب.. النجوم يحتفلون بزفاف نجل محمد فؤاد (صور)

وكان لافتا تقديم عدد من النجوم مثل عمرو دياب ومحمد حماقي "دويتو" غنائيا مع فؤاد، كما انضم مصطفى قمر وحميد الشاعري إلى بعض "الدويتهات" في مشهد خطف الأنظار. وتألق محمد فؤاد في تقديم عدد من أغنياته المنفردة الشهيرة مثل "كامننا" و"يا أصلي".