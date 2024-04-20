على رأسهم عمرو دياب.. النجوم يحتفلون بزفاف نجل محمد فؤاد (صور)
احتفل عدد كبير من نجوم الفن بحفل زفاف، عبد الرحمن، نجل الفنان محمد فؤاد إلى عروسه، فريدة، وذلك بأحد الفنادق المطلة على نيل القاهرة.
وكان للمطربين الحضور الأبرز في حفل الزفاف، ومنهم الفنانون عمرو دياب، وحميد الشاعري، ومحمد حماقي، ومصطفى قمر، وإيهاب توفيق، وحمادة هلال.
ووسط تفاعل كبير من المدعوين بالحفل، غنى عمرو دياب عددا من أغنياته مثل "يا أنا يا لأ"، كما غنى مصطفى قمر "السود عيونه" وغنى حميد "جلجلي" و"عيني"، كما غنى إيهاب توفيق "على كيفك ميل" و"أحلى منهم" و"الله عليك يا سيدي".
وكان لافتا تقديم عدد من النجوم مثل عمرو دياب ومحمد حماقي "دويتو" غنائيا مع فؤاد، كما انضم مصطفى قمر وحميد الشاعري إلى بعض "الدويتهات" في مشهد خطف الأنظار. وتألق محمد فؤاد في تقديم عدد من أغنياته المنفردة الشهيرة مثل "كامننا" و"يا أصلي".
ومن بين الحضور، خارج دائرة الطرب شريف رمزي، ودنيا عبد العزيز، ومنال سلامة، ونقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، ونجم الكرة السابق الكابتن طاهر أبو زيد.