بعد زواج دام 45 عامًا.. ميريل ستريب تعلن انفصالها

بعد زواج دام أكثر من 45 عامًا، كشفت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، ميريل ستريب، أنها منفصلة عن زوجها، دون جومر، سرًا منذ 6 سنوات.

وقال ممثل "ميريل" في بيان أدلى به لصحيفة "ذا ميرور"، أن "ميريل ستريب ودون جومر انفصلا منذ أكثر من 6 سنوات، وبينما سيهتمان ببعضهما البعض، اختارا حياة منفصلة".

ولدى الزوجان 4 أطفال من زواجهما الطويل، ولهما أيضًا 5 أحفاد.

ميريل، التي اشتهرت بالعديد من الأفلام التي حققت نجاحًا كبيرًا، تم تقديمها لأول مرّة إلى دون من قبل شقيقها في العام 1978.

وبعد الزواج في نفس العام، أنجبا أطفالهم الأربعة خلال السنوات التي تلت ذلك، ثم انتقلت العائلة إلى عقار خاص فخم في ولاية كونيتيكت في العام 1985.

وبعد الإقامة في عقارهم الخاص، الذي تبلغ قيمته 1.8 مليون دولار في ولاية كونيتيكت، قاموا بشراء قصر بقيمة 3 ملايين دولار في برينتوود، لوس أنجلوس، في العام 1990، قبل أن يعودوا لاحقًا إلى ولاية كونيتيكت.

ولا يُمكن الجزم بالمشاكل وراء الانفصال، نظرًا لأنّ ميريل ستريب، ودون جومر، حافظا على زواجهما، دائمًا، بعيدًا عن المشاركة مع الجمهور. لكن عندما سُئلت عن سرّ زواجها الطويل، في العام 2002، قالت إن السرّ هو: "حسن النية، والاستعداد للانحناء والصمت من حين لآخر".