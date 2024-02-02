مشهد فريد لتقليد ضابط سعودي رفيع رتبة عسكرية (صور)
قلّدت سفيرة الرياض في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ضابطًا رفيعًا، رتبته الجديدة في مشهد فريد يعكس تمكين النساء الذي تنتهجه المملكة منذ سنوات، وقاد لتعيين أول سفيرة سعودية.
وقالت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الأميرة ريما قلّدت "الملحق العسكري في السفارة، اللواء الطيران الركن، سلمان بن عوض الحربي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة لواء طيران ركن".
وأظهرت صور نشرتها السفارة عبر حسابها الرسمي على "إكس" (تويتر سابقًا)، الأميرة وهي تقلد الضابط الحربي رتبه في مهمة عادةً ما يتولاها القادة العسكريون، أو كبار المسؤولين في البلاد.
وتناقلت وسائل الإعلام المحلية، صور المناسبة، كما أثارت إعجاب الكثير من المدونين السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتبت إحدى المغردات: "ألف الف مبارك، ما شاء الله تبارك الله، فرحتان وتشريفان، اللهم بارك له".
وقالت أخرى في سياق مماثل: "ياحلونا كل شيء من سعوديتنا حلو".
وعلقت مغردة ثالثة: "أقوى من يعلقها والله.. دخلت التاريخ أخوي سلمان".
وعينت السعودية، في العام 2019، الأميرة ريما سفيرة للرياض لدى واشنطن التي ترعرعت فيها الأميرة الشابة إبان عمل والدها الأمير بندر في منصب السفير على مدى 22 عامًا، ولتكون بذلك أول امرأة سعودية تشغل منصب سفيرة.
واستعانت المملكة بالنساء في تسلم الكثير من المناصب القيادية، في السنوات الماضية، ضمن توجه لتمكين النساء، قاد لدخول عدد كبير منهنَّ لسوق العمل، وانخفاض نسبة البطالة في المملكة لمستوى قياسي.