مشهد فريد لتقليد ضابط سعودي رفيع رتبة عسكرية (صور)

قلّدت سفيرة الرياض في واشنطن، الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، ضابطًا رفيعًا، رتبته الجديدة في مشهد فريد يعكس تمكين النساء الذي تنتهجه المملكة منذ سنوات، وقاد لتعيين أول سفيرة سعودية.

وقالت السفارة السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية، إن الأميرة ريما قلّدت "الملحق العسكري في السفارة، اللواء الطيران الركن، سلمان بن عوض الحربي، رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيته إلى رتبة لواء طيران ركن".

وأظهرت صور نشرتها السفارة عبر حسابها الرسمي على "إكس" (تويتر سابقًا)، الأميرة وهي تقلد الضابط الحربي رتبه في مهمة عادةً ما يتولاها القادة العسكريون، أو كبار المسؤولين في البلاد.