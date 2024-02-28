سرقة حقيبة تحتوي على خطط تأمين أولمبياد باريس 2024
قال مصدران مطلعان إنّ حقيبة تحتوي على جهاز كمبيوتر ووحدَتَي ذاكرة تحملان خططًا أمنية لأولمبياد باريس سُرقت من مهندس في مجلس المدينة.
ووفق وكالة "رويترز" للأنباء، قال مصدر منهما - طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخوّل بمناقشة الموضوع - إنّ الحقيبة سُرقت من قطار للضواحي.
ولم يكشف المصدران عن مدى حساسية هذه البيانات.
وتقام دورة الألعاب الأولمبية في باريس في الفترة من الـ26 من يوليو/ تموز إلى الـ11 من أغسطس/ آب.
ومن المنتظر نشر نحو 30 ألف فرد من قوات الشرطة يوميًّا خلال الألعاب الأولمبية، التي يتوقع أن يحضر نحو 300 ألف شخص حفل افتتاحها على طول نهر السين.