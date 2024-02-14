عرض زواج فريد على سطح مطار دبي بمناسبة عيد الحب (فيديو)

وحظي ديميتري وأناستازيا بتلك الفرصة وما جلبته لهما من شهرة وأضواء، بعد استجابتهما لدعوة مطار دبي المفتوحة بمناسبة عيد الحب، ليتوّجا قصة حبهما التي بدأت بمحض الصدفة عشية رأس السنة الجديدة في دبي، عندما كانت أناستازيا تزور المدينة كسائحة.

وقالت نائب الرئيس لشؤون العلامة التجارية والاتصال في مؤسسة مطارات دبي، ميشيل لي: "نسعى في مطار دبي الدولي إلى توفير تجارب لا تُنسى لضيوفنا، وهذه اللحظة هي دليل على قدرة المطار على تحويل اللحظات العادية إلى تجارب استثنائية، نحن سعداء بأن نكون جزءًا من القصة الجميلة التي جمعت بين ديمتري وأناستازيا".

وتم تداول صور الحبيبين وهما على سطح المطار على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، ليكونا أشهر عاشقين في يوم عيد الحب هذا العام.