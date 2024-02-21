حلي أمازيغية من القصر الملكي المغربي تعرض في الدوحة (صور)

تُعرض، لأول مرة خارج المغرب، حلي وجواهر أمازيغية في ملكية القصر الملكي المغربي في متحف الفن الإسلامي في الدوحة، منذ أمس الثلاثاء، في إطار فعاليات السنة الثقافية قطر المغرب 2024.

وتتضمن هذه المجموعة 200 قطعة من الجواهر الفضية للقصر الملكي ذات أهمية تاريخية وثقافية، وتمثل جهات ومجموعات عرقية متنوعة في المغرب، من جبال الأطلس الشاهقة إلى الأقاليم الصحراوية.