نادي الاتحاد يكشف موقف المدرب نونو سانتو من الرحيل والعودة إلى الدوري الإنجليزي (فيديو)

كشف أحمد كعكي، نائب رئيس نادي الاتحاد والمشرف العام على فريق الكرة، عن حقيقة التقارير التي أشارت إلى قرب رحيل البرتغالي نونو سانتو، مدرب الفريق، بالإضافة للفوز على الوحدة.

وفاز الاتحاد على الوحدة بهدف دون رد في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي.

وقال كعكي، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد "بمستوى أو دون مستوى، الأهم نحقق الفوز، وطريقة اللعب والتشكيل تخص المدرب، وكل مباراة ثمة نقص لاعب للأسف".

وأضاف "وأنا راض 100% عن المدرب، وسانتو لم يتلق أي عرض رسمي للنادي أو المدرب، وهو شخص واضح وصريح ومحترف ولو تلقى عرضا رسميا سيتحدث معنا بالتأكيد وأنا تكلمت معه وأكد لي أنه ليس هناك أي شيء رسمي".

وتابع "يوجد شرط جزائي كبير في عقد نونو سانتو، لكن الجميع في الاتحاد متفق على بقاء المدرب وهو أيضا لديه رغبة في الاستمرار معنا".

وكان سانتو قال في تصريحاته عقب نهاية مباراة الاتحاد والوحدة، ردًّا على تقارير رحيله “أنا مستمر مع الاتحاد، ولا أحب الشائعات، وتركيزي الحالي منصب على معسكر دبي الذي سيقام في فترة توقف المونديال”.