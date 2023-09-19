"أوبنهايمر" يتربع على عرش إيرادات أفلام السيرة الذاتية

حقق فيلم "أوبنهايمر" للمخرج الأمريكي كريستوفر نولان، رقمًا تاريخيًّا، في شباك التذاكر، متجاوزًا بذلك فيلم "الملحمة البوهيمية".

ووفقَ مجلة "بيبول"، تمكن "أوبنهايمر" من جمع أكثر من 912 مليون دولار في جميع أنحاء العالم طوال فترة عرضه.

وبذلك، أصبح الفيلم – الذي يروي جانبًا من قصة العالِم روبرت أوبنهايمر – فيلم السيرة الذاتية الأكثر ربحًا على الإطلاق، متجاوزًا فيلم "الملحمة البوهيمية" – الذي يروي قصة صعود فريدي ميركوري – وحقق 910 ملايين دولار.

ورغم ذلك، لا يعد "أوبنهايمر" الفيلم الأكثر نجاحًا لهذا العام، إذ وصلت أرباح فيلم "باربي" إلى حد الآن 1.4 مليار دولار عالميًّا.

وقد يعود سبب نجاح الفيلم إلى ظاهرة "باربنهامير"، التي صاغها المعجبون، والتي شهدت بعد ذلك إقبالًا جماهيريًّا على كلا الفيلمين معًا.