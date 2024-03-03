نهشت جسده بأكمله.. نجاة سعودي بأعجوبة من هجوم كلاب ضالة
نجا مواطن سعودي يدعى عبدالله الأزيبي، يبلغ 40 عاما، من موت محقق، بعد أن هاجمه عدد من الكلاب الشرسة الضالة.
وإثر الهجوم، فقد الأزيبي وعيه، وتم نقله إلى مستشفى الملك خالد في تبوك.
وبحسب صحيفة "سبق" المحلية، قال أحمد الأزيبي، شقيق المصاب، إن شقيقه الأكبر عبدالله كان يمارس رياضة المشي في المساء بممشى حي النظيم في تبوك والموازي للحديقة المركزية، وأثناء ممارسة الرياضة هاجمه قطيع من الكلاب يُقَدّر عددها بسبعة تقريبًا.
وأضاف: "بينما كان شقيقي يدافع عن نفسه ويحاول الإفلات منها، أغمي عليه وسقط أرضًا، وساهمت سيدة سعودية كانت في الممشى بإنقاذه، بعد أن شاهدت الحادثة؛ إذ بعد سقوطه على الأرض، هرعت السيدة لطلب النجدة من شباب كانوا في الموقع نفسه، وأبلغتهم بما حدث، وأن الشاب مغمى عليه، فتوجهوا لمكانه وطردوا الكلاب، وطلبوا الإسعاف".
وتابع شقيق عبدالله: "بعد وصول أخي للمستشفى تم عمل إنعاش قلبي له، ثم تمت عملية خياطة الجروح في الطوارئ، قبل نقله للعناية المركزة، والآن- ولله الحمد- حالته مستقرة في قسم الجراحة".
وتعرّض المواطن السعودي لخمسين جرحا غائرا متفرقا في جسده.