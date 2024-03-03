نهشت جسده بأكمله.. نجاة سعودي بأعجوبة من هجوم كلاب ضالة

نجا مواطن سعودي يدعى عبدالله الأزيبي، يبلغ 40 عاما، من موت محقق، بعد أن هاجمه عدد من الكلاب الشرسة الضالة.

وإثر الهجوم، فقد الأزيبي وعيه، وتم نقله إلى مستشفى الملك خالد في تبوك.

وبحسب صحيفة "سبق" المحلية، قال أحمد الأزيبي، شقيق المصاب، إن شقيقه الأكبر عبدالله كان يمارس رياضة المشي في المساء بممشى حي النظيم في تبوك والموازي للحديقة المركزية، وأثناء ممارسة الرياضة هاجمه قطيع من الكلاب يُقَدّر عددها بسبعة تقريبًا.