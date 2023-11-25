ميزة جديدة من ChatGPT تتحدث مثل البشر وتغير مفهوم الذكاء الاصطناعي

كيفية استخدام الميزة الصوتية

للاستفادة من هذه الميزة الجديدة، كل ما عليك فعله هو تثبيت تطبيق ChatGPT على هاتفك، أو التحديث للنسخة الأخيرة، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب OpenAI الخاص بك.

بعد ذلك، عليك بتشغيل التطبيق وسترى رمز سماعات الرأس في الزاوية اليمنى السفلية. وبمجرد النقر عليه، يمكنك البدء بالدردشة الصوتية مع الذكاء الاصطناعي الذي يدعم لغات عدة، من بينها الصينية.

لكن من المهم ألا تخلط بين رمز الدردشة الصوتية وبين ميزة الإدخال الصوتي، التي تقوم فقط بتحويل الكلمات المنطوقة إلى نص. وعند تشغيل الدردشة الصوتية للمرة الأولى، سيُطلب منك اختيار صوت لروبوت الدردشة من بين خمسة خيارات فريدة، لكل منها أصوات ونغمات مختلفة تماماً.

وبفضل هذه الميزات، قد تزيد ميزة الصوت الجديدة من تفاعل المستخدم، ما يوفر طريقة أكثر طبيعية وبديهية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، كما تضمن لمجموعة واسعة من المستخدمين، بمن في ذلك أولئك الذين قد يفضلون الأوامر الصوتية على الكتابة، إمكانية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من دون تكبد أي عناء.

وقد يكون هذا مفيداً بشكل خاص أيضًا لتطوير المحتوى، ويعزز تجربة العملاء ومشاركتهم، ويفتح طرقاً جديدة لاستكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي.