ميزة جديدة من ChatGPT تتحدث مثل البشر وتغير مفهوم الذكاء الاصطناعي
أطلق ChatGPT ميزة صوتية جديدة مجانية تعمل على إضفاء الحيوية على محادثات الذكاء الاصطناعي. ومن المدهش أن هذه الميزة تشبه التحدث إلى إنسان حقيقي وكأنك في مكالمة هاتفية.
كما قامت OpenAI بتحسين تجربة مستخدم الهاتف المحمول من خلال طرح الدردشات الصوتية لـChatGPT على منصات أندرويد وiOS. وتم إطلاق هذه الميزة في سبتمبر أيلول الماضي، وكانت متاحة حصرياً لمشتركي Plus وEnterprise، إلا أنه اعتباراً من اليوم، تم توسيعها لتشمل المستخدمين المجانيين أيضًا. وفيما يلي نظرة على هذه الميزة الرائعة.
كيفية استخدام الميزة الصوتية
للاستفادة من هذه الميزة الجديدة، كل ما عليك فعله هو تثبيت تطبيق ChatGPT على هاتفك، أو التحديث للنسخة الأخيرة، ثم قم بتسجيل الدخول إلى حساب OpenAI الخاص بك.
بعد ذلك، عليك بتشغيل التطبيق وسترى رمز سماعات الرأس في الزاوية اليمنى السفلية. وبمجرد النقر عليه، يمكنك البدء بالدردشة الصوتية مع الذكاء الاصطناعي الذي يدعم لغات عدة، من بينها الصينية.
لكن من المهم ألا تخلط بين رمز الدردشة الصوتية وبين ميزة الإدخال الصوتي، التي تقوم فقط بتحويل الكلمات المنطوقة إلى نص. وعند تشغيل الدردشة الصوتية للمرة الأولى، سيُطلب منك اختيار صوت لروبوت الدردشة من بين خمسة خيارات فريدة، لكل منها أصوات ونغمات مختلفة تماماً.
وبفضل هذه الميزات، قد تزيد ميزة الصوت الجديدة من تفاعل المستخدم، ما يوفر طريقة أكثر طبيعية وبديهية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، كما تضمن لمجموعة واسعة من المستخدمين، بمن في ذلك أولئك الذين قد يفضلون الأوامر الصوتية على الكتابة، إمكانية استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي من دون تكبد أي عناء.
وقد يكون هذا مفيداً بشكل خاص أيضًا لتطوير المحتوى، ويعزز تجربة العملاء ومشاركتهم، ويفتح طرقاً جديدة لاستكشاف قدرات الذكاء الاصطناعي.
يتفوق على سيري ومساعد غوغل
بذل OpenAI جهوداً كبيرة لضمان بقاء التطبيق ماهراً في المحادثة قدر الإمكان. وبمجرد تشغيل الوضع الصوتي الجديد، والذي بالمناسبة يتميز بواجهة مختلفة تماماً عن نافذة الدردشة القياسية، يتحولChatGPT افتراضياً إلى هذا الشخص الذي يمكنك التحدث إليه من دون استخدام اليدين تماماً، كما لو كنت تجري مكالمة.
وهذا يعني أنه ليست هناك حاجة للضغط على أي أزرار للتحدث. وسينتظرChatGPT دورك بصبر بمجرد انتهاء دوره. ويمكنك أيضًا الخروج من التطبيق ومتابعة المحادثة أثناء أداء مهام أخرى على هاتفك، الأمر الذي يمكن أن يغير قواعد اللعبة في الأوقات التي على سبيل المثال تريد أن تقرأ فيها مقالاً في الوقت نفسه.
ومع ذلك، فإن التجربة ليست سلسة تماماً. فاعتماداً على مدى تعقيد طلبك، قد يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى بعض الوقت للتفكير وإنشاء استجابة مناسبة. وتجلب التحيات البسيطة مثل "مرحباً، كيف حالك"، ردوداً سريعة، لكن المطالبات مثل "اقرأ أخبار اليوم" قد تتطلب ما يصل إلى نصف دقيقة. وعند الانتهاء من المحادثة، يمكنك الخروج منها للعثور على نسخة لها في نافذة الدردشة.
لكن الجزء الأكثر إثارة للإعجاب في هذه الميزة هو مدى طبيعة التفاعل، فتقديم الذكاء الاصطناعي ليس مملًا على الإطلاق، إذ يبدو أنه يضبط أسلوب التحدث ليتناسب مع تدفق المحادثة، ويتفوق على أمثال Siri وGoogle Assistant بأشواط. وهذا الأمر سيجعل الكثيرين لا يمانعون رؤية خيار المساعد الصوتي هذا هو المساعد الافتراضي الرئيسي على هواتفهم. بل في الواقع، لن يكون من المستبعد توقع حدوث ذلك في المستقبل.
طرق مبتكرة للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي
من العدل أن نقول إن تقديم الدردشة الصوتية فيChatGPT يفتح مجموعة من الطرق المبتكرة للمستخدمين للتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، والتي لم تكن ممكنة من خلال الدردشة النصية وحدها.
فتخيل أن الذكاء الاصطناعي هو دليل طهو، ويقرأ خطوات الوصفة الخاصة بك، كل ذلك مع إبقاء يديك حرتين ومشغولتين بالطهو الفعلي فقط.
ومن المهم الإشارة إلى أن هذه الميزة تسمح بمساعدة المستخدمين على تعلم اللغة، إذ يساعد الذكاء الاصطناعي المستخدمين في التحدث والاستماع بلغات مختلفة، وتقديم تعليقات فورية.