بوتين لمحمد بن زايد: نشكر جهودكم للإفراج عن الأسرى في أوكرانيا

شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على جهوده في إطلاق سراح أسرى الحرب في أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

جاء ذلك، خلال استقبال بوتين لمحمد بن زايد آل نهيان في سانت بطرسبرغ، حيث تناول الجانبان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، فقد بحث الرئيسان، "العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.. كما استعرضا مسار العلاقات الإماراتية - الروسية في ظل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".

وقال بوتين في مستهل لقائه برئيس الإمارات "أود أن أشكركم على جهودكم لحل القضايا الإنسانية في سياق الأحداث في الاتجاه الأوكراني المتعلقة بتبادل المحتجزين، وعدد من القضايا الإنسانية الأخرى من هذا النوع".

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد إن "التعاون بين روسيا والإمارات قوي ونسعى لتطوير العلاقات". مؤكدا أن "هناك جسورا يتم بناؤها لتعزيز الشراكة بين البلدين".