أسرة عبد الحليم حافظ تعلن مقاضاة صناع إعلان "دقوا الشماسي"‎

قال المستشار ياسر قنطوش محامي أسرة المطرب المصري الراحل عبد الحليم حافظ، إنه بصدد تقديم دعوى قضائية ضد صناع إعلان "دقوا الشماسي" الذي تم نشره للترويج لأحد المنتجعات السياحية، بسبب استغلال أغنية العندليب دون وجه حق.

وأضاف قنطوش في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز": "محمد شبانة نجل شقيق عبد الحليم حافظ تواصل معي وطالبني بمقاضاة صناع الإعلان بسبب العبث بتراث الفنان الراحل، مشيرا إلى أنه تم استغلال الأغنية من أجل التربح، وليس من أجل الفن".

وأشار محامي أسرة العندليب إلى إنه بالإضافة إلى استغلال الأغنية دون وجه حق، فقد تم تقديمها بشكل غير لائق بالفنان الراحل ولا بصناع الأغنية، لافتا إلى أنها من تأليف مرسي جميل عزيز وألحان منير مراد.

وأثار إعلان "دقوا الشماسي" الذي قدم لصالح أحد المنتجعات السياحية في مصر، خلال الأيام الأخيرة، موجة من الجدل والاستياء بسبب طريقة تنفيذ الإعلان واعتماده على أغنية للمغني الراحل عبدالحليم حافظ.

ويهدف الإعلان الذي قدمته الفنانة المصرية الشابة ملك الحسيني إلى الترويج لأحد المنتجعات السياحية، وهو ما جعلها تعيد إنتاج وتقديم أغنية "دقوا الشماسي".

وتعرضت ملك الحسيني لحملة انتقادات وسخرية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها قدمت الأغنية بشكل "سيئ للغاية" و"لا يليق بالأغنية الأصلية"، على حد وصف الكثيرين.