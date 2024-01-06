متحور "جيه إن1" ينتشر سريعا في العالم

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أمس الجمعة، إنّ المتحور "جيه.إن1" من فيروس كورونا يمثل حوالي 62% من الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة، حتى 5 يناير/ كانون الثاني.

وأضافت المراكز أن المتحور جيه.إن1 هو الآن النوع الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، كما ترتفع معدلات الإصابة به على نحو حاد في آسيا.

وقالت إنه لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أن هذا المتحور يسبب أعراضا أكثر خطورة، وأضافت أن من المتوقع أن تعزز اللقاحات الحالية الحماية ضده.

وأعلنت أن ّحالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 زادت بنسبة 20.4% في الأسبوع الأخير من ديسمبر/كانون الأول 2023.

وفي ديسمبر/ كانون الأول، صنفت منظمة الصحة العالمية "جيه.إن1" على أنه "متحور محل اهتمام"، وقالت إن الأدلة الحالية تُظهر أن مخاطر هذا المتحور على الصحة العامة منخفضة.