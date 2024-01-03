أحمد خميس: "تمنيت لو عاملتني مشاعل بشكل سيئ ولم تتركني"

وأضاف الفنان الإماراتي بتأثر أنه "كان ليقبل بأن تعامله مشاعل معاملة سيئة، مقابل أن تعيش معه".

وأبدى استياءه من طلاقه، لافتًا إلى أنه "ليس مستعدًا لإعادة تجربة الزواج مرة ثانية، ومحاولة تكوين أسرة مجددًا".

وهذه ليست المرة الأولى التي ينفصل فيها الثنائي الإماراتي، إذ سبق أن حدث ذلك أكثر من مرة، منذ إعلان زواجهما، العام 2018، قبل أن يعودا إلى بعضهما البعض.

وحاول المشهوران الإماراتيان، الإنجاب أكثر من مرة، لكن لم يتمكنا من ذلك طوال مدة زواجهما.