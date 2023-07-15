"مسرحية الغواصة".. لماذا لم تقنع مأساة "تيتان" متابعيها؟

مسرحية الغواصة.. العنوان الذي أطلقه متابعون على حادثة غواصة "تيتان"، التي فقدت منتصف يونيو/حزيران الماضي في زاوية نائية من العالم، قبل أن يتم العثور على حطامها لاحقًا مع الإعلان عن مصرع جميع ركابها الخمسة.

الحادثة، التي شابها الغموض بالتأكيد بسبب اللحظات الأخيرة التي رحلت مع أصحابها، فتحت الباب واسعا لتأويلات وتشكيكات بشأن ملابساتها وأسبابها.

وكما جرت العادة مع الحوادث الغامضة وطبيعة البشر، وضع العديد من الناس سيناريوهات ونظريات حول ما حصل، كان أبرزها: