اليمن.. فاجعة تهزّ عدن بعد مقتل طفلة على يد مراهق‎

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، اليوم الخميس، فاجعة مؤلمة؛ إثر مقتل طفلة في عامها الثاني، بعد اختطافها من أمام منزلها مساء أمس الأربعاء.

وقال شهود عيان بمديرية صيرة، في عدن لـ"إرم نيوز"، إن طفلًا في سن المراهقة، قام باختطاف الطفلة "شمس"، التي كانت تلعب مع شقيقتها الأخرى أمام منزلهما، بمنطقة "الرزمت"، شرقي المديرية، واقتادها إلى مكان مجهول، قبل أن تبلغ الأسرة السلطات الأمنية وتبدأ رحلة بحث طويلة عنها.

وذكر الشهود أن السلطات لجأت إلى مراجعة كاميرات المراقبة، التي بيّنت لاحقًا هوية الخاطف الذي لا يتعدى عمره 18 عاما.

وبحسب الشهود، فإن الخاطف التي تقول أسرته إنه "مريض نفسي"، أنكر في البداية قيامه باختطاف الطفلة، قبل أن يرضخ لضغوط من أسرته والسلطات الأمنية، ويدلّهم على مكانها بعد مقتلها.

وذكرت شرطة عدن، الخميس، أنها تمكنت من ضبط المتهم بقتل الطفلة، بعد قيامه باختطافها، والذي أدلى باعترافه ودلّ السلطات على موقع جثّة الضحية.

وقال الصحفي اليمني، عبدالرحمن أنيس، إن المتهم بقتل الطفلة "شمس" في عهدة شرطة صيرة، وتم إيداعه الحجز لحظة العثور على جثة الطفلة.

وأشار في منشور على فيس بوك، إلى أن عمر المتهم 15 عاما، ونزح مع عائلته من محافظة أبين المجاورة، بعد اندلاع المواجهات العسكرية والأمنية ضد تنظيم القاعدة، شرقي مديرية مودية.

وتابع قائلًا، إن أسرة المتهم "تفيد بأنه مريض ويعاني من اضطرابات نفسية وعقلية، لا نزكي أو ننفي هذه الادعاءات، فهذا اختصاص القضاء والأجهزة المختصة".