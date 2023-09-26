شريف منير يثير الجدل بطريقة طلاقه

أثار الفنان المصري شريف منير، الجدل، بعد منشور مفاجِئ يعلن فيه انفصاله عن زوجته لورا عماد، ثم قيامه بحذفه بعد وقت قصير.

ونشر الفنان "منير" عبر حسابه في "إنستغرام"، منشورًا، يؤكد فيه طلاقه من لورا عماد، دون توضيح الأسباب، معلقًا: " تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا.. كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".