شريف منير يثير الجدل بطريقة طلاقه
أثار الفنان المصري شريف منير، الجدل، بعد منشور مفاجِئ يعلن فيه انفصاله عن زوجته لورا عماد، ثم قيامه بحذفه بعد وقت قصير.
ونشر الفنان "منير" عبر حسابه في "إنستغرام"، منشورًا، يؤكد فيه طلاقه من لورا عماد، دون توضيح الأسباب، معلقًا: " تم الطلاق بيني وبين السيدة لورا.. كل شيء قسمة ونصيب وأتمنى لها كل خير".
لكن ما لبث أن حذف المنشور من حسابه، دون أن يذكر الأسباب كذلك، وفيما إذا كان تراجع عن الطلاق.
ولاحقًا، نشر الفنان المصري، منشورًا غامضًا، لم يكشف فيه عن الأسباب من ورائه، إذ اكتفى بنشر كلمة "ستفرج".
وهذه ليست المرة الأولى التي تنتشر فيها أنباء انفصال شريف منير عن زوجته، فسبق أن انتشرت قبل نحو عام، عندما خرجت زوجته في مقطع فيديو وتحدثت فيه عن "العلاقة السيئة" بابنتيها من الفنان المصري.