الأمم المتحدة: أكثر من نصف المهاجرين غير النظاميين يموتون غرقا

أفاد تقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة بأن أكثر من نصف المهاجرين الذين لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الهجرة خلال العقد الماضي قضوا في البحر، ويزيد عددهم عن 36 ألف حالة وفاة.

وشددت الوكالة الأممية في تقريرها، اليوم الثلاثاء، على ضرورة "تعزيز قدرات البحث والإنقاذ لمساعدة المهاجرين المعرضين للخطر في البحر وإنقاذ الأرواح".

وأفادت وكالة فرانس برس، بأنه وفقا لمشروع "المهاجرين المفقودين" التابع للمنظمة الدولية للهجرة، هناك أكثر من 63 ألف حالة وفاة أو فقدان لمهاجرين في جميع أنحاء العالم منذ عام 2014. ومع ذلك، فإن العدد الحقيقي أعلى بكثير بسبب صعوبة جمع بيانات موثوقة.

وأضافت المنظمة الدولية للهجرة، التي نشرت جزءا من تقريرها مطلع مارس/آذار، أن ما يقارب من 60% من هؤلاء الأشخاص قضوا بعد حوادث الغرق.

ولقي العديد من الأشخاص حتفهم في حوادث غرق جماعية ولم يتم العثور على جثثهم.