أمل عرفة ابنة منى واصف في رمضان 2024

أعلنت الفنانة السورية أمل عرفة بدء تصوير مشاهدها في مسلسل "أغمض عينيك تراني" في العاصمة دمشق.

وأكدت في حوار مع صحيفة "النهار العربي"، أن العمل – المقرر عرضه في رمضان 2024 – من فئة الأعمال السورية الاجتماعية بعيدًا عن عالم المخدرات والعنف والخيانة.

وأضافت "عرفة" أنّ "العمل يحمل عمقًا إنسانيًّا ويخاطب وجدان كل مشاهد في منزله".

وقالت إنها ستلعب في المسلسل القادم دور ابنة الفنانة منى واصل.

وعن ابتعادها عن كتابة المسلسلات، أوضحت أنها لم تبتعد لكن طلبات المحطات أصبحت مختلفة، فهي تطلب نصوصًا مقتبسة من أعمال أجنبية، معلقة: "حاولت أن أدخل هذه اللعبة لكني في الحقيقة لم أستطع لأنني أبحث عن نصوص تشبه واقعنا".

واعتبرت أن "الأجزاء الثانية" من أي عمل درامي تكون تجارية وهي دائمًا على حساب نجاح الجزء الأول.