نوبل للكيمياء لعلماء مقيمين في الولايات المتحدة

قالت الهيئة المانحة لجائزة نوبل، اليوم الأربعاء، إنّ العلماء مونجي باوندي ولويس بروس وأليكسي إيكيموف، والذين يعملون في الولايات المتحدة، فازوا بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2023 عن "اكتشاف النقاط الكمومية وتركيبها".

تُستخدم الجسيمات النانوية والنقاط الكمومية في مصابيح الليد وشاشات التلفزيون ويمكن استخدامها أيضا لتوجيه الجرّاحين أثناء إزالة الأنسجة السرطانية.

وتمنح الجائزة التي يبلغ عمرها أكثر من قرن من الزمن الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (997959 دولارا).