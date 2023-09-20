"عروق بني معارض" السعودية على قائمة التراث العالمي

أعلن وزير الثقافة الأمير بدر بن فرحان تسجيل محمية "عروق بني معارض" في قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، كأول موقع للتراث العالمي الطبيعي على أراضي المملكة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبذلك تصبح "عروض بني معارض" الموقع العربي الثالث في الدورة الأولى للجنة منذ جائحة فيروس كورونا.

وتقع محميّة عروق بني معارض على الحافة الجنوبية الغربية للرّبع الخالي في السعودية، وتبلغ مساحتها 12787 كيلومترًا مربّعًا، وهي موطن طبيعي هام، يتقاطع مع كثبان رملية مرتفعة وهضبة جيرية متقطعة.

وتحتضن المحمية النباتات الفريدة، مثل الغضى والأثموم وأشجار الطلح والبان والحرمل والطّرف والعشر، وكذلك تحظى أهم الحيوانات الموجودة فيها بفرصة التكاثر، مثل الذّئب والقطّ الرّملي والثعلب الرّملي والضبع المخطط والوبر والأرنب البري، ومن الطّيور الحبارى والقطا والحجل والصّرد الرّمادي والرّخمة المصريّة وأنواع عدة من القنابر وأنواع كثيرة من الزّواحف، منها الضّب والورل.

وتعدّ المحميّة آخر المواطن في الجزيرة العربية التي شوهد فيها المها العربي عام 1979، كما أن النعام العربي وظبي الرّيم وظبي العفري والوعل كانت موجودة سابقًا في المنطقة. وقد تم تنفيذ برنامج إعادة توطين المها وظباء الرّيم والإدمي في المحميّة بنجاح خلال عامي 1995 و1996، وقد تأقلمت تلك الحيوانات وتكاثرت طبيعيًّا في بيئة المحمية، وتتنامى حتى اليوم بشكل مستمر.