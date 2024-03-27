طرابلس الغرب.. المدينة البيضاء تبهر الرحالة (صور)

يعود تاريخ تأسيس المدينة إلى القرن السابع قبل الميلاد على يدي الفينقيين الذين جعلوا منها مركزا تجاريا بين الغرب الأوروبي والشرق الأفريقي، أما سبب تسميتها بهذا الاسم فتشير المصادر التاريخية إلى أنه مشتق من "تريبولي" أو "تريبولس" التي تعني بالإغريقية القديمة "المدن الثلاث"، نظرا لأنها كانت واحدة من ثلاث مدن تم تأسيسها على الساحل مع " صبراتة" و" لبدة".

وفيما يخص تسميتها بـ"طرابلس الغرب" فيُعتقد أنّ الاسم شاع حين كانت ليبيا جزءا من الإمبراطورية العثمانية التي أراد قادتها التمييز بينها وبين "طرابلس الشام" التي تقع شرقا ضمن حدود الإمبراطورية.