حقيقة فيديو مرعب يوثّق ظهور "تنين الكومودو" في مصر
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق صراعًا مرعبًا بين اثنين من تنين الكومودو على طريق رئيس في مصر.
وتبين لاحقًا أن الفيديو قديم ويعود في الأصل إلى العام الماضي.
ووثّق الفيديو خروج اثنين من تنين الكومودو وتصارعهما بجانب طريق رئيس وبالقرب من حقول زراعية ما أثار الرعب والفزع في قلوب المارة الذي تصادف مرورهم على الطريق.
وسخر مصور الفيديو من قيام أحد المزارعين بملاحقة الكومودو بعصا دون خشيته من الإصابة بأذى أو ربما لعدم معرفته بأن الكومودو متوحش ومفترس.
وتساءل متابعون عن سبب ظهور الكومودو في هذه المنطقة وخروجه على طريق رئيس، كما طالبوا السلطات بملاحقته حتى لا يُلحق ضررًا بأحد من المارة أو الحيوانات.