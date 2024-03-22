حقيقة فيديو مرعب يوثّق ظهور "تنين الكومودو" في مصر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يوثّق صراعًا مرعبًا بين اثنين من تنين الكومودو على طريق رئيس في مصر.

وتبين لاحقًا أن الفيديو قديم ويعود في الأصل إلى العام الماضي.

ووثّق الفيديو خروج اثنين من تنين الكومودو وتصارعهما بجانب طريق رئيس وبالقرب من حقول زراعية ما أثار الرعب والفزع في قلوب المارة الذي تصادف مرورهم على الطريق.