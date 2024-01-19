أول رائد فضاء تركي يعزز آمال بلاده بترسيخ مكانتها العالمية

أعرب وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر، عن أمله في قيام بلاده بإطلاق رحلات فضائية مماثلة لمهمة (Ax-3) بصواريخ وطنية في المستقبل.

وقال كاجر في حديثه من ولاية فلوريدا الأمريكية الجمعة، عقب إطلاق الرحلة الفضائية، ومن ضمنها أول رائد فضاء تركي: "نأمل أن نتمكن في غضون سنوات قليلة من تطوير وإنتاج مركبة فضائية وطنية يمكنها الوصول إلى القمر".

وكان إرسال أول تركي إلى محطة الفضاء الدولية الهدف الأول من بين 10 أهداف لإستراتيجية الفضاء التركية المقدمة في عام 2021.

وأضاف كاجر أنه سيجري اتصالات مع المهمة الفضائية طوال الرحلة بين الحين والآخر، مشيرا إلى أن عملية الالتحام بالمحطة الدولية ستكون يوم السبت في الساعة 13:15 بالتوقيت المحلي (10:15 ت غ).

وتم إطلاق المهمة من مركز كينيدي للفضاء في ولاية فلوريدا، عبر صاروخ "سبيس إكس فالكون 9".

ويتكون طاقم المهمة من 4 أعضاء هم التركي ألبير غزر أوجي، ورائد الفضاء السابق بوكالة "ناسا" الأمريكية لوبيز أليغريا، والإيطالي والتر فيلادي، ورائد فضاء مشروع وكالة الفضاء الأوروبية السويدي ماركوس واندت.

ورائد الفضاء التركي أوجي (44 عاما)، قائد طائرات مقاتلة يبلغ 43 عاماً، أمضى 21 عاماً في القوات الجوية.

وتعكس مشاركة تركيا في السباق على الفضاء، العدد المتزايد من الدول التي ترغب باستكشافه، باعتباره وسيلة لتعزيز المكانة العالمية والقوة العسكرية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وقال أوجي في أول تعليق له من الفضاء، إنه يود أن يبدأ "هذه اللحظة التي صعد فيها أول تركي إلى الفضاء بالكلمات العبقرية لمصطفى كمال أتاتورك مؤسس جمهوريتنا: المستقبل في السماء".

ويدرك أوجي الثقل الرمزي لمهمته، قائلا إنه مستعد "لأخذ أحلام الشعب التركي إلى أعماق الفضاء".

وتدعو خطط مهمة "أكسيوم-3" الطاقم إلى قضاء ما يقارب 14 يوما في محطة الفضاء الدولية، لإجراء أكثر من 30 تجربة علمية يركز معظمها على آثار رحلات الفضاء على صحة الإنسان.