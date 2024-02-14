داود الشريان يحتفي بأول ظهور علني على الإعلام لابنته زين

احتفى الكاتب والإعلامي السعودي، داود الشريان، بأول ظهور علني في الإعلام، لابنته زين، التي تسير على خطى والدها صاحب الشهرة والسيرة الحافلة في عالم الكتابة والتقديم التلفزيوني والإذاعي.

وتشارك زين، وهي أكاديمية متخصصة بالتاريخ، مساء اليوم الأربعاء، بأمسية ثقافية بمناسبة احتفالات المملكة بيوم التأسيس، الذي يرمز لقيام أول دولة سعودية في بدايات القرن الثامن عشر.

وبدا الشريان سعيدًا بمشاركة ابنته في الأمسية، وكتب معلقًا عبر حسابه في منصة "إكس" "بنتي زين، عاشقة لتاريخ #الدولة_السعودية تعمل في #بوابة_الدرعية. متخصصة في التاريخ من King's College London. وهي قارئة من طراز خاص. أصبحت أتعلم منها، واستشيرها!".