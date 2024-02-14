داود الشريان يحتفي بأول ظهور علني على الإعلام لابنته زين
احتفى الكاتب والإعلامي السعودي، داود الشريان، بأول ظهور علني في الإعلام، لابنته زين، التي تسير على خطى والدها صاحب الشهرة والسيرة الحافلة في عالم الكتابة والتقديم التلفزيوني والإذاعي.
وتشارك زين، وهي أكاديمية متخصصة بالتاريخ، مساء اليوم الأربعاء، بأمسية ثقافية بمناسبة احتفالات المملكة بيوم التأسيس، الذي يرمز لقيام أول دولة سعودية في بدايات القرن الثامن عشر.
وبدا الشريان سعيدًا بمشاركة ابنته في الأمسية، وكتب معلقًا عبر حسابه في منصة "إكس" "بنتي زين، عاشقة لتاريخ #الدولة_السعودية تعمل في #بوابة_الدرعية. متخصصة في التاريخ من King's College London. وهي قارئة من طراز خاص. أصبحت أتعلم منها، واستشيرها!".
وتلقى الشريان سيلًا من عبارات الإعجاب والتشجيع والتهنئة له ولابنته من قبل كثير من الإعلاميين والكتاب وأكاديميين من مختلف التخصصات، يتابعون مقدم البرامج المخضرم.
وداود الشريان من مواليد العام 1954، تخرَّج عام 1977 في كلية الإعلام بجامعة الملك سعود، ليبدأ بعدئذٍ مسيرة مهنية في صحف وقنوات تلفزيونية وبرامج عديدة، بينها: الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في السعودية، ونائب مدير عام قناة العربية، ومدير عام مجموعة إم بي سي، ورئيس تحرير موقع "العربية نت"، ومقدم برنامج "الثامنة" الشهير على قناة "إم بي سي".
وقرر البلد الخليجي الكبير، منذ العام 2022، اعتبار يوم الـ22 من فبراير/شباط من كل عام، عطلة رسمية يتم فيها الاحتفال بيوم التأسيس الذي صادف عام 1727، عندما نشأت الدولة السعودية الأولى في الدرعية بالقرب من الرياض على يد الأمير محمد بن سعود.
ويحمل يوم التأسيس مكانة رمزية تشبه مكانة اليوم الوطني للمملكة، والذي يرمز بدوره لتوحيد السعودية بحدودها الحالية على يد الملك عبدالعزيز آل سعود عام 1932، ويشهد كل عام مشاركة حاشدة بفعالياته.