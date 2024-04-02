"لحل القضايا الملحة".. روسيا ترفع اسم طالبان من قائمة الإرهاب

قالت روسيا، اليوم الثلاثاء، إن لديها أمورا مهمة لتناقشها مع زعماء حركة طالبان الأفغانية، وإنها تعمل على رفع اسم الحركة من قائمتها للمنظمات الإرهابية المحظورة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين: "هذا بلد مجاور لنا ونتواصل معه بطريقة أو أخرى".

ونقلت "رويترز" قوله: "نحن بحاجة إلى حل القضايا الملحة، وهذا يتطلب أيضا حوارا؛ لذلك في هذا الصدد نتواصل معهم مثل أي شخص آخر عمليا، إنهم السلطة الفعلية في أفغانستان".

ولم يوضح بيسكوف ماهية "القضايا الملحة"، لكن روسيا تعرضت لأكبر هجوم دموي منذ 20 عاما الشهر الماضي عندما اقتحم مسلحون قاعة للحفلات الموسيقية خارج موسكو، ما أسفر عن مقتل 144 شخصا على الأقل.

وأشارت "رويترز" إلى أن داعش أعلن مسؤوليته عن الهجوم، وقال مسؤولون أمريكيون إن لديهم معلومات تفيد بأن "فرع داعش-خراسان في أفغانستان هو المسؤول".

وقالت روسيا إنها تحقق أيضا في وجود صلة أوكرانية بالهجوم، وهو ما رفضته كييف والولايات المتحدة بشدة.

وعادت حركة طالبان إلى السلطة في أفغانستان عام 2021، بعد انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة.