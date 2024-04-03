امرأة تدس السم لزميلتها لتحرمها من "إجازة الأمومة"

أثار مقطع فيديو متداول في الصين موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن وثق محاولة ارتكاب جريمة قتل.

ويظهر في الفيديو المعني، امرأة بسترة سوداء تقترب من مكتب زميلتها، وتفتح زجاجة صغيرة وتصبّ مادة تشبه المسحوق في المشروب الموجود على سطح المكتب قبل أن تغادر بسرعة.

وأرادت المرأة قتل زميلتها في العمل، لمنعها من أخذ "إجازة أمومة".

ووفق وسائل إعلام في الصين، فإن كلًّا من المتهمة والضحية تعملان في مكتب تحقيقات الهيدرولوجيا والموارد المائية، التابعة للحكومة.

وتشتهر هذه المؤسسة بعملية توظيف شديدة التعقيد وتتطلب اختبارات ومقابلات صارمة.

وبحسب المتداول، لاحظت المجني عليها أن مذاق مشروبها غريب، ما أدى بها إلى الشك في مذاق إمدادات المياه في المكتب، فلجأت إلى المياه المعدنية، لكنها لاحظت استمرار مذاقه الغريب.

لكن صديقة لفتت نظرها إلى احتمال عبث شخص ما بمشروبها، فقررت استخدام جهازها "الآيباد" لتصوير مكتبها بالفيديو، فتبين أن زميلتها دست لها السم في المشروب محاولةً تسميمها.

وبررت الزميلة فعلتها بأنها لم تكن تريدها أن تأخذ "إجازة أمومة" وتتحمل عبء العمل المتزايد بمفردها.