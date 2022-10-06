هل كان غاضبا؟ ميسي يتحدث مع مدربه كريستوف غالتييه بعد استبداله أمام بنفيكا
أخرج كريستوف غالتييه مدرب باريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة 81 وأشرك الإسباني بابلو ساربيا وأثناء مغادرته الملعب تحدث النجم الأرجنتيني مع مدربه.
ولم يعرف سبب تبديل النجم الأرجنتيني من طرف المدرب كريستوف غالتييه وهل كانت كلماته تعبر عن غضبه من التبديل لكن ليونيل ميسي كان أحد أفضل لاعبي باريس سان جيرمان خلال مواجهة بنفيكا البرتغالي حيث سجل الهدف الوحيد للفريق وكان قريبا من تسجيل هدف آخر قبل مغادرته وصنع عدة فرص للتسجيل.
وفرض بنيفيكا التعادل على باريس سان جيرمان بهدف سجله البرتغالي دانيلو بيريرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 ليرد على هدف ليونيل ميسي في الدقيقة 22.
ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثامنة بفارق الأهداف المسجلة عن بنفيكا حيث يتوفران على 7 نقاط مع ونفس النسبة العامة +3 لكن الفريق الفرنسي سجل 6 أهداف مقابل 5 للفريق البرتغالي.
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في المجموعة بـ3 نقاط وحقق أول فوز في المجموعة وكان على حساب مكابي حيفا بعد هزيمتين أمام باريس سان جيرمان وبنفيكا.
ويستضيف باريس سان جيرمان بنفيكا الثلاثاء القادم في ملعب حديقة الأمراء في باريس برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات.