هل كان غاضبا؟ ميسي يتحدث مع مدربه كريستوف غالتييه بعد استبداله أمام بنفيكا

وفرض بنيفيكا التعادل على باريس سان جيرمان بهدف سجله البرتغالي دانيلو بيريرا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 41 ليرد على هدف ليونيل ميسي في الدقيقة 22.

ويتصدر باريس سان جيرمان المجموعة الثامنة بفارق الأهداف المسجلة عن بنفيكا حيث يتوفران على 7 نقاط مع ونفس النسبة العامة +3 لكن الفريق الفرنسي سجل 6 أهداف مقابل 5 للفريق البرتغالي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في المجموعة بـ3 نقاط وحقق أول فوز في المجموعة وكان على حساب مكابي حيفا بعد هزيمتين أمام باريس سان جيرمان وبنفيكا.

ويستضيف باريس سان جيرمان بنفيكا الثلاثاء القادم في ملعب حديقة الأمراء في باريس برسم الجولة الرابعة من دور المجموعات.