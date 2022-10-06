بعد تلميحات شوبير.. هل بدأ كهربا الأزمات في الأهلي المصري؟

أثار الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى الأهلي المصري الأسبق، جدلاً واسعاً بعد تلميحاته حول وجود حالة من الغضب داخل أروقة القلعة الحمراء تجاه اللاعب محمود عبد المنعم (كهربا).

ورفض شوبير الإعلان عن أسباب غضب مسؤولي الأهلي من كهربا، مؤكداً عبر تصريحات إذاعية، اليوم الأربعاء، أن هناك تحفظا على بعض النقاط التي تخص اللاعب ولن يذكرها الآن.

جاءت تلميحات شوبير بالتزامن مع خروج أنباء من النادي الأهلي حول وضع برنامج بدني خاص من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر للاعب بشكل منفرد؛ من أجل تجهيزه في المرحلة القادمة خاصة مع عدم قيده بالقائمة الأفريقية.

وترددت بعض الأقاويل أن هذا القرار من كولر جاء بسبب خلاف أو أزمة مع كهربا يرفض مسؤولو الأهلي الإفصاح عنها، وهو ما تحاول (إرم نيوز) الإجابة عنه في السطور القادمة:

موقف الجهاز الفني

رفض سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي التعليق على تصريحات شوبير وتلميحاته، نافياً تمرد كهربا أو حدوث مشاكل بدليل مشاركته في المران بشكل يومي، في تصريح مقتضب لـ"إرم نيوز".

وقال مصدر داخل النادي الأهلي لـ"إرم نيوز" إن كهربا مستمر في برنامجه التأهيلي ولم يدخل في أزمات مع كولر أو مشادات، ولكن هناك بالفعل حالة من التحفظ على الجوانب البدنية للاعب نتيجة عدم مشاركته في المباريات منذ فترة طويلة.

وأشار إلى أن كهربا تعرض للإصابة في العضلة الخلفية بسبب عدم قدرته على تحمل الأحمال البدنية في تدريبات الفريق الأحمر مؤخراً، مؤكداً أن كولر حاول علاج الأمر بوضع برنامج بدني منفرد.

استياء اللاعب

في المقابل، أكدت مصادر مقربة من اللاعب لـ"إرم نيوز" حالة الاستياء لدى كهربا بسبب تصريحات أحمد شوبير ضده، والتي تفتح باب التكهنات حول اللاعب والتزامه مع الفريق.

ولم يتحدث كهربا مع أي مسؤول داخل الأهلي حول الأمر، ولكنه تحدث مع بعض أصدقائه حول تصريحات شوبير وتوقيتها الذي أصابه بالحيرة، خاصة أنه لا يوجد مبرر للحديث عن عدم التزامه في تلك الفترة.

الإدارة وغرامة كهربا

أنهت إدارة الأهلي إجراءات قيد اللاعب في القائمة المحلية بينما استبعدته من القائمة الأفريقية لحين الانتهاء من عقوبة إيقافه الواردة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)؛ لتأخره في سداد غرامة ناديه الأسبق الزمالك التي تبلغ مليوني دولار بجانب نسبة الفوائد، منذ رحيله عن الفريق الأبيض في شهر يونيو 2019.

ويترقب النادي الموقف النهائي للاعب من سداد قيمة الغرامة للعودة للمستطيل الأخضر مجدداً، خاصة بعد حصوله على وعود من جانب الإدارة بسداد هذا المبلغ.

على صعيد متصل، قال محمد عبد الجليل، نجم الأهلي الأسبق لـ"إرم نيوز"، إن كهربا أمام الفرصة الأخيرة في مسيرته مع الفريق الأحمر.

وأضاف: "كهربا حصل على فرص عديدة في توقيت قليل ويجب عليه تأكيد صحة وجهة نظر الإدارة الحمراء في دعمه".

وعن تصريحه السابق بأن كهربا محظوظ بأن الأهلي تحول لشؤون اجتماعية، قال عبد الجليل: "لم يحصل العديد من اللاعبين على مثل هذه الفرص، واللاعب المحترف الذي يتقاضى ملايين الجنيهات يجب أن يساعد نفسه ولا ينتظر أن يقف بجواره أحد".