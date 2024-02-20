الكرملين يرفض تحقيقًا "دوليًّا مستقلًّا" عن وفاة نافالني

أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن موسكو "لا تقبل" إجراء تحقيق دولي مستقل عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وعلّق بيسكوف على طلب رئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، بالسماح بإجراء تحقيق دولي مستقل، بالقول إن موسكو "لا تقبل مثل هذه المطالب".

وكان بوريل طالب في وقت سابق بالسماح لروسيا بإجراء "تحقيق دولي مستقل وشفاف" في وفاة أليكسي نافالني، رغم ادعاءات موسكو بأن ذلك شأن داخلي لروسيا.

وقال بيسكوف ردًّا على سؤال حول كيفية تصور الكرملين لمثل هذه المطالب: "لا نقبل مثل هذه المطالب على الإطلاق، خاصة من السيد بوريل".

وردًّا على اتهامات زوجة المعارض الروسي يوليا نافالنيا بعدم تسليم جثة زوجها لإخفاء "التسمم"، قال المتحدث باسم الكرملين "بصراحة أنا لست على دراية بهذا الكلام، وهو ليس أكثر من اتهام لا أساس له من الصحة، لأن لا شيء يدعمه، ولم يتم تأكيده".

وأشار بيسكوف أن اتهام زوجة نافالني الرئيس الروسي بقتل زوجها لا أساس له، مضيفًا: "هذه اتهامات فظة لا أساس لها من الصحة على الإطلاق لرئيس الدولة الروسية، ولكن بالنظر إلى أن يوليا نافالنايا أصبحت أرملة قبل أيام، فسوف أترك هذا دون تعليق".