اجتماع مرتقب لمجلس وزراء الحرب الإسرائيلي اليوم

قال مسؤول في إسرائيل إنّ مجلس وزراء الحرب سيجتمع الساعة الـ03,30 مساء اليوم الأحد الـ(12,30 بتوقيت غرينتش)، لمناقشة الرد على الهجوم الذي شنته إيران بالطائرات المسيرة والصواريخ الليلة الماضية، نقلًا عن وكالة "رويترز" للأنباء.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، إحباطه الهجوم الذي شنته إيران، مؤكدًا اعتراض 99% من الطائرات المسيّرة والصواريخ التي كانت تستهدفها، وإصابة 12 شخصًا.

وأفاد المتحدث باسم الجيش دانيال هاغاري في كلمة متلفزة بأن إيران "أطلقت الليلة الماضية أكثر من 300 طائرة مسيّرة وصواريخ كروز" باتجاه إسرائيل.

وقال إن 170 مسيَّرة و30 صاروخ كروز أطلقت دون أن تخترق المجال الجوي الإسرائيلي، وأن 110 صواريخ بالستية أطلقت كذلك وبلغ عدد قليل منها إسرائيل.

وسبق أن ذكر الجيش في بيان سابق أنّ "عددًا ضئيلًا جدًّا" من الصواريخ البالستية اخترق الأجواء الإسرائيلية "سقط في قاعدة لسلاح الجو في نفاطيم (بجنوب الدولة العبرية) وألحق أضرارًا طفيفة في منشأة".