نشر أول فيديو لمصاب بشلل رباعي يلعب الشطرنج بفضل "شريحة الدماغ"

نشرت شركة "نيورالينك" الأمريكية الناشئة التابعة للملياردير إيلون ماسك، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر فيه رجل مصاب بالشلل الرباعي يلعب الشطرنج على الكمبيوتر متحكّما باللعبة بعقله بواسطة غرسة في الدماغ.

ووفق وكالة "فرانس برس"، يروي نولاند أربو (29 عاما) المصاب بالشلل الرباعي جراء تعرضه لحادث سيارة، في الفيديو أن بإمكانه أن يلعب الشطرنج ولعبة الفيديو "سيفيلايزيشن" "Civilization أو يتلقى دروسا في اللغتين اليابانية والفرنسية بفضل غرسة دماغية تتيح له التحكم بمفرده في فأرة الكمبيوتر.

ويقول الشاب مبتسمًا، في مقطع فيديو نشرته الشركة في بث حي على شبكتي التواصل الاجتماعي "إكس" و"ريديت": "هذا جنون.. إنه أمر رائع للغاية".

ويضيف: "لا يزال يتعين القيام بأمور إضافية كثيرة، لكن حياتي تغيّرت منذ الآن".

وأثناء دردشة مع أحد مهندسي الشركة الناشئة، روى المريض كيف أعادت له هذه التكنولوجيا الجديدة القدرة على ممارسة هوايات عدة بشكل مبسّط. كما وصف الطريقة التي تمكن بها من تحريك المؤشر على الشاشة، حيث تترجم الغرسة نيته.

ووعد المهندس في "نيورالينك" بإبقاء مستخدمي الإنترنت على علم بتقدم حالة المريض.